ФГ "Калита Финанс": Еженедельный обзор финансовых рынков

Форекс

Новый год преподнес международному валютному рынку сюрприз. Народный банк Китая продолжил политику девальвации курса юаня к доллару США. Только за один день, 9-го января курс снизился с уровня 6,8668 юаней за доллар до отметки 6,9262 (падение на 0.8%). Всего за последний год национальная валюта Поднебесной потеряла к доллару около 10%, что ставит перед новой администрацией США серьезную проблему. Либо и дальше закрывать глаза на действия Народного банка Китая и увеличивать дефицит торгового баланса (который поднялся к максимумам за последние 9 месяцев), либо начинать новый этап валютных и торговых войн. Скорее всего, новый президент США Дональд Трамп пойдет по второму пути и нас ждут новые непредсказуемые движения на рынке Форекс.

Доллар/рубль

За время длинных праздников отечественная валюта продемонстрировала неплохой рост и смогла закрепиться ниже уровня 60 рублей за одну единицу американской валюты. И все это на фоне достаточно стабильных цен на нефть. С момента старта торгов в новом году, котировки черного золота колебались в диапазоне 55 на 58 долларов за бочку марки Брент, однако даже при стабильной нефти, у рубля есть все шансы на дальнейшее укрепление из-за повышенного спроса зарубежных инвесторов на отечественную валюту. В стране наблюдается значительный приток капитала международных спекулятивных фондов, и рубль пока выглядит лучшей валютой среди всех валют развивающихся стран.

Фондовый рынок

Можно констатировать, что "рождественское ралли" на отечественном фондовом рынке не закончилось. За прошедшие праздники индекс ММВБ показал очередные исторические рекорды, отечественные акции быстро росли в цене. Объемы торгов на текущей неделе будут прибавлять день ото дня, т.к. российские инвесторы будут постепенно возвращаться с каникул и пытаться поучаствовать в "бычьем" рынке. Этому поспособствует неплохая ситуация на внешних площадках. Азиатские биржи в слабом плюсе, американские рынки ждут инаугурации Дональда Трампа (20 января) и первых шагов новой администрации США.

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