Альпари: Валютная пара EUR/USD: понедельник против пятницы

В пятницу в первой половине дня евро торговался в диапазоне 1,0574-1,0613. Волатильность на валютном рынке возросла после публикации противоречивого отчёта по рынку труда в США. После публикации отчёта по американскому рынку труда курс евро снизился до 1,0525. Сначала трейдеры обратили внимание на показатель рабочих мест и продали доллар. Курс евро поднялся до 1,0622. При поступлении в информационные ленты других компонентов отчета, евро подешевел к доллару до 1,0536.

Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за декабрь увеличилось на 156 тыс. при прогнозе 175 тыс. Показатель за октябрь был пересмотрен с 142 тыс. до 135 тыс., за ноябрь – с 178 тыс. до 204 тыс. Общий пересмотр за октябрь и ноябрь составил плюс 19 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос с 62,6% до 62,7%. Безработица выросла до 4,7% (прогноз был 4,7%, предыдущее значение 4,6%). Индекс среднего почасового заработка в США за декабрь составил 0,4% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение -0,1%).

В понедельник всегда рассматривается движение против пятницы. 6 января евро закрылся снижением, следовательно, сегодня ожидается закрытие дневной «свечи» ростом. Восстановление цены по прогнозу рассматривается от 1,0510. Если пара отскочит вверх от 1,0520, то тогда вероятен рост до 1,0599. Если укрепление единой валюты начнётся без обновления минимума, то к концу дня вероятен тест уровня 1,0600. На запланированную статистику внимания обращать не стоит.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0509, максимум – 1,0563, закрытие – 1,0547.

В 11:15 мск в Швейцарии выйдет сальдо торгового баланса за ноябрь.

В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс цен на жилье от Halifax за декабрь.

В 12:30 мск еврозона выпустит индекс уверенности инвесторов (от Sentix) за январь.

В 13:00 мск в еврозоне выйдут данные по уровню безработицы за ноябрь.

В 17:00 мск в США член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью.

В 18:00 мск США опубликуют индекс условий на рынке труда от ФРС за декабрь.

В 18:30 мск в Канаде выйдет отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.

В 20:45 мск в США член FOMC Деннис Локхард выступит с речью.

В 23:00 мск в США выйдут данные по изменению объема потребительского кредитования за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик

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