"Ай Ти Инвест": Обзор по рынкам

Наступление нового года отмечено на мировых торговых площадках продолжением двух, казалось бы, взаимоисключающих тенденций. Первая из них – покупка риска. Вторая – покупка доллара.

К первой тенденции отнесем динамику фондовых индексов западных стран и России, нефти и рубля. Ко второй – поведение ряда валютных пар и индекса DXY.

Так, американский индекс S&P500 (2 276 п.) в первые дни января полностью отыграл коррекцию конца декабря и, вероятно, готов продолжить повышение, с выходом выше 2 300 п. В связке с ним индекс NASDAQ Composite может выйти в район 5 600 п. Аналогичная динамика, хоть и более спокойная, вероятна и в отношении европейских индексов.

Нефть Brent показывает свою устойчивость в диапазоне 55-60 долл./барр. Не похоже, что этот диапазон окажется верхним пределом повышательного тренда, начатого нефтью в конце января прошлого года. Пока можно ожидать стремления в сторону 60 долларов и преодоления этого уровня. В обстановке дорожающей нефти комфортно чувствуют себя рубль и российские акции. Рубль уже преодолел отметку 60 по отношению к доллару. И пока можно закладываться на его дальнейшее укрепление (видимо, к целям 58 р. за доллар или ниже в течение января-февраля). Предположительно, заметный отскок вверх доллара и евро по отношению к рублю 30 декабря не будет иметь значительного продолжения, а рубль все же выйдет на отметки ниже 60 рублей за доллар в течение января или февраля.

Индекс РТС (1 172 п.), соответственно, тоже еще имеет потенциал к повышению. Его рост еще на 50 п. или несколько более (до 1 200 – 1 250 п.) в рамках повышательной тенденции последних 12 месяцев был бы вполне адекватен биржевой обстановке. Заметим, что повышательная динамика индекса ММВБ не столь очевидна. Если индекс РТС отчасти выталкивает вверх дорожающий по отношению к доллару рубль, то у индекса ММВБ подобной поддержки нет, а дивергенции технических индикаторов настраивают на возможность его коррекции.

Индекс доллара (102,4 п.) при этом тоже все еще настроен на продолжение своего укрепления. Вероятно, впереди цели около 120 по паре USD/JPY, 1,2 или ниже – по паре GBP/USD. На стыке покупки риска и укрепления доллара находится главная валютная пара – EUR/USD (1,052). По отношению к ней справедливыми будут ожидания или диапазонных колебаний, или даже некоторого роста ее значений, т.е. усиления евро к доллару.

Особняком торгуются драгметаллы. После серьезной просадки золото (1 173 долл./унция) реализует ценовой отскок. Причем, возможно, уже находится в верхней части этого отскока. Ожидать здесь направленных движений сейчас, видимо, не следует.

Другая аналитика