Банк "Глобэкс": ожидаем нейтрального открытия фондового рынка

Мы прогнозируем нейтральное открытие фондового рынка на фоне небольшого роста азиатских индексов. Данные по безработице в США продемонстрировали незначительный рост. Так, коэффициент безработицы составил 4,7% за декабрь 2016 года против 4,6% в ноябре. Однако индекс доллара также показывал рост, как и американский фондовый рынок. Резкие скачки цены на «черное золото» до $58 за бочку были вызваны снижением запасов сырой нефти в США на 7 млн баррелей. Также первые сообщения о снижении добычи нефти создают позитивный взгляд на дальнейший рост цены, но увеличение активных буровых вышек в США мешает росту.

Отметим, что объем торгов на российском рынке будет возрастать на текущей неделе, поскольку инвесторы будут возвращаться с каникул.

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