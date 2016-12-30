"Открытие Брокер": Обзор рынка акций на неделю с 9 по 13 января 2017 года. Распродажи акций будут говорить о завершении растущей тенденции

По итогам предыдущей торговой недели индекс ММВБ упал с 2232,72 до 2213,93 пт., а РТС вырос с 1152,33 до 1172,59 пт. Пара EUR/USD поднялась с $1,0516 до $1,0527, USD/RUB — снизилась с 61,04 до 59,605, а EUR/RUB — с 63,802 до 62,77. Нефть Brent на прошедшей неделе дорожала и достигла отметки $57,1 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 подрос с с2238,83 до 2276,98.

Главным событием прошедшей недели стала публикация данных по американскому рынку труда. Безработица в США выросла до 4,7%, а число новых рабочих мест в декабре увеличилось на 156 тыс. при ожиданиях 175-180 тыс. Впрочем, данные все ещё остаются сильными, а показатель темпов роста зарплат вовсе достиг 2,9%. Для российского рынка первая неделя в году оказалась бурной. Индекс ММВБ смог добраться до отметки 2293,99 пт. Однако удержаться на взятых рубежах не удалось, и последующие дни индексы упорно катились вниз. Лишь в РТС ситуация была лучше за счёт укрепления рубля почти до 59,1 за доллар. Однако так далеко рынок также не рассчитывал уходить. Естественно, что для рубля основным фактором движения остаётся нефть. Рублёвая стоимость барреля оставалась вблизи 3350-3400. Между тем, бюджет на текущий год считает баррель по 2700 рублей, а ещё ЦБ обещал начать скупать валюту при долларе ниже 60 и нефти в районе $56-$57.

Вторая неделя месяца менее насыщенная, чем первая. Однако внимание к статистике будет нарастать, поскольку в ближайшие месяцы будут приниматься решения центральных банков, которые непосредственно управляют ситуацией в экономике. В понедельник Япония отдыхает, отмечая День Совершеннолетия. Далее выйдут показатели: внешний торговый оборот и промышленное производство Германии, индекс доверия инвесторов SENTIX в еврозоне за январь, торговый баланс и безработица в еврозоне. Вечером в 17:00 (мск) выступит президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен, а в 20:45 (мск) ожидается выступление главы ФРБ Атланты Д. Локхарта, а после него выступит глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс.

Во вторник Китай может заинтересовать спекулянтов данными по инфляции. Опасные игры властей с ослаблением национальной валюты вполне могли отразиться на ценовом давлении. В Европе Франция опубликует данные по промышленному производству.

В середине недели стоит обратить внимание на индекс опережающих экономических индикаторов Японии. Великобритания опубликует статистику по промышленному производству и активности в строительстве. И наконец, вечером выйдут данные по американским коммерческим запасам нефти. На предновогодней неделе статистика оказалась весьма неожиданной, показав резкое падение запасов нефти и ещё более впечатляющий рост запасов нефтепродуктов.

В четверг в центре внимания промышленное производство в еврозоне, а также публикация протокола заседания ЕЦБ. Американский календарь на этот день вновь интересен выступлениями глав ФРБ Чикаго Ч. Эванса и ФРБ Атланты Д. Локхарта. Дополнят их главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард и ФРБ Далласа Р. Каплан.

Уже ночью на пятницу выступит глава ФРС Дж. Йеллен. В этот день Китай публикует статистику торгового баланса, которая будет испытывать влияние слабеющего юаня. В США в этот день выйдут индексы цен производителей, а также данные по розничным продажам за декабрь. Закроют американский календарь индекс потребительской уверенности Университета Мичигана и данные по активным буровым от Baker Hughes.

Неделя в Азии началась неоднозначно. В отсутствии японских трейдеров объёмы торгов были невысокими. Австралийский рынок подскочил почти на 1% в надежде на продолжающийся рост цен на уголь. Менее позитивно торговались рынки в Китае и Гонконге. Юань незначительно укрепился против доллара. Йена, напротив, ослабла до 117,5, потеряв более 2% против американца, но на это японский рынок отреагирует лишь во вторник. Кроме того, азиатские фонды зафиксировали вполне мощный приток средств в объёме до $600 млн. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3164,51 (+0,32%).

Число активных нефтяных буровых в США растёт десять недель подряд. За прошедшие две недели оно увеличилось на 6 единиц до 529 штук. Добыча в США выросла до 8,77 млн бар. Однако на рынке все ещё рассчитывают на сокращение предложения в рамках соглашения между производителями. Сильный доллар и рост доходности по казначейским обязательствам продолжает давить на золото, которое, впрочем, завершило предыдущую неделю в плюсе. Резервы SPDR Gold Trust снизились за прошедшую неделю до 813,59 тонн. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $56,84 (-0,46%), WTI — $53,71 (-0,52%), золото торговалось на уровне $1173,8 (+0,03%), медь — $5603,07 (-0,18%), никель — $10330 (+0,83%), палладий — $764,4 (+0,80%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,25% до 102,41. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,052 (-0,05%), GBP/USD — $1,22 (-0,71%), USD/JPY — 117,48 (+0,46%).

Прошедшая неделя оказалась противоречивой для российских активов. Индекс ММВБ обновил свой исторический максимум, но закрыл неделю падением. Рубль, напротив, смог воспользоваться дорогой нефтью и в течение недели укреплялся до 59,1, завершив укороченную неделю на уровне 59,6 за доллар. С одной стороны, график пока не указывает на сильный потенциал падения индекса ММВБ, но пик 3 января с последующими распродажами всё же указывают на то, что верящих в неугомонное ралли не так много. Поэтому вторая неделя месяца может оказаться весьма показательной. Если распродажи акций продолжатся, то это будет говорить о завершении среднесрочной растущей тенденции на рынке.

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