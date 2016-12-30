ИК "Финам": В начале дня ожидается небольшой рост по ММВБ и ослабление рубля

В понедельник утром, примерно за час до открытия основной торговой сессии на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно позитивным. Китайский фондовый индекс CSI300 растет на 0,4%. В Японии сегодня общенациональный выходной и биржи закрыты. В США фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,11%. Сегодняшний день будет богат на релизы макростатистики. По еврозоне в 12.30 мск выйдут январские данные индекса потребительского доверия, а в 13.00 мск станет известен уровень безработицы в ноябре. В США основное внимание участников рынка будет сосредоточено на выступлениях глав ФРБ Бостона (17.00 мск) и Атланты (20.40 мск).

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 0,6%. Баррель Brent стоит $56,84, а Light - $53,7. Основное давление на нефтяные котировки исходит со стороны крепкого доллара в виду валютной переоценки. К текущему моменту индекс доллара (DXY) прибавляет 0,22%, продолжая отыгрывать неплохую статистику по США вышедшую на прошлой неделе. Помимо этого, по данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 6 января недели число действующих буровых установок в США выросло на 7 шт.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня за счет влияния позитивного внешнего фона индекс ММВБ продемонстрирует умеренно-положительную динамику, прибавив около 0,2-0,4%. Напомню, что в рамках пятничной вечерней сессии фьючерс на ММВБ вырос почти на 0,5%. На валютном рынке из-за влияния крепкого доллара и дешевеющей нефти ожидается умеренное ослабление нацвалюты. В частности, по паре доллар/рубль возможен рост в пределах 0,5%.

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