ИФК «Солид»: Инвесторы активизируются после новогодних каникул

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $57 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в позитивном ключе в районе 2220 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор попытается отыграть понесенные в конце прошлой недели потери при активизации действий инвесторов, возвращающихся с новогодних каникул.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли на фоне вышедших позитивных данных экономической статистики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.2%, завершив торговую сессию на максимальном за всю его историю уровне по состоянию на момент закрытия рынка при оборотах торгов практически восстановившихся до среднемесячного уровня. При этом наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций банков HSBC (+1.1%), Lloyds (+1.9%), Barclays (+1.2%). Сдержало повышение этого британского фондового индикатора снижение котировок акций нефтегазового гиганта BP (-0.5%) и горнодобывающих компаний Rio Tinto (-0.5%) и Glencore (-0.8%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC прибавил в пятницу 0.19%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции телекома Nokia (+2.7%) и производителей предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+1.3%) и Kering (+1.6%). Немецкий индикатор DAX (+0.12%) повысился на фоне роста акций банка Deutsche Bank (+1.1%), промышленного концерна Siemens (+0.9%) и разработчика бизнес-приложений SAP (+1.2%), внесших основной вклад в его подъем. Согласно обнародованным Еврокомиссией данным, индекс экономических настроений в еврозоне превысил ожидания, достигнув 5-ти летнего максимума.

Фондовый рынок США в пятницу вырос при средних за последний месяц оборотах торгов. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones поднялся в итоге дня на 0.32%, установив новый внутридневной исторический рекорд. При этом наибольшее положительное влияние на его повышение оказали акции банка Goldman Sachs (+1.5%) и компании Walt Disney (+1.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.6% на фоне роста котировок акций Illumina (+5.2%), Ebay (+3.5%), Autodesk (+3.1%), и Amgen (+2.5%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.35%) также продемонстрировал позитивную динамику, обновив свой исторический максимум, причем повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (+1%). Выступивший глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что фундаментальные показатели экономики США останутся сильными, однако политика новой Администрации США может повлиять на траекторию процентных ставок.

Рынок акций РФ в пятницу снизился при оборотах торгов на 40% ниже среднемесячных. Индекс ММВБ потерял 0.29%. Долларовый индекс РТС (-0.65%) упал более значительно из-за ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня стоит выделить запланированную Акроном публикацию отчетности по МСФО за 9 месяцев 2016 года.

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