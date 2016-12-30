Альпари: Деловая активность в России бьет рекорды

Российский фондовый рынок в последний торговый день года открылся ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Мечела» и «КАМАЗа». Под давлением торгуются бумаги «Газпром нефти» и «МегаФона».

Внешний фон к сегодняшним торгам выглядит смешанным. Американские рынки завершили предыдущую сессию разнонаправлено, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно растет. Цены на нефть укрепляются. Баррель североморского сырья Brent стоит $57,14 (+0,5%). Опубликованный накануне отчет Минэнерго США по запасам черного золота показал рост за неделю на 614 тыс. баррелей против прогноза снижения на 2,060 млн баррелей. Инвесторы не желают фиксировать прибыль по нефти, полагая, что в начале 2017 года рост продолжится, но техническая картина говорит о вероятности скорее снижения, чем укрепления.

Евро/доллар утром в пятницу продолжает рост на «тонком» рынке. Основные торги идут вокруг 1,0545 (+0,5%). Это мало что значит без объемов и в преддверии конца года.

Российский рубль в финальный рабочий день 2016 года начал торги в парах с иностранными валютами небольшим снижением. За доллар США к настоящему времени дают 60,56 руб. (+0,2%). Торги пятницы пара доллар/рубль проведет в рамках отметок 60,40-60,90.

Агентство IHS Markit опубликовало данные по деловой активности в сфере услуг России. Согласно статистике, соответствующий индекс вырос с 54,7 пунктов до 56,5 пунктов. Совокупный индекс PMI, который включает в себя активность и в обрабатывающей промышленности также увеличился с 55,8 до 56,6 пунктов. Рост деловой активности, как в промышленности, так и в сфере услуг свидетельствует об оживлении экономики. Однако отчасти улучшению показателей способствуют сезонные факторы. Мы предполагаем, что в январе на фоне праздников активность в сфере услуг достигнет пика, а вот промышленный индекс покажет просадку.

Индекс ММВБ проведет пятницу в диапазоне 2180-2220 пунктов. Во второй половине дня активность в российской биржевой секции упадет до минимумов.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

Другая аналитика