ГК Forex Club: НЕФТЬ: что показал 2016 год

Цены на нефть основных эталонных сортов готовы отметиться ростом по итогам года, впервые с 2012 года, по мере того как возвращение ОПЕК на рынок в качестве регулятора, просигнализировало о возможном окончании кризиса, длившегося около двух лет.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 30 декабря в 11.00 по московскому времени торговались на уровне 57,10 доллара за баррель, что на 54% выше закрытия 2015 года. Одновременно американский эталон WTI торговался в районе 53,94 доллара за баррель, прибавив в цене за год 62%.

Год 2016, несмотря на тяжелое начало, оказался очень показательным. Мы увидели, что мировая нефтяная отрасль не способна работать при цене около 30 долларов за баррель, а также убедились в том, что, несмотря на все разговоры, ОПЕК скорее жив, чем мертв.

В начале уходящего года, когда цены снизились до 27 долларов за баррель, широкое распространение получили разговоры об окончании эры углеводородов. Однако, падение цен к таким низким уровням спровоцировало масштабные покупки со стороны крупных участников рынка, а также массовое бегство инвестиций из отрасли. Так инвестиции в геологоразведку снизились почти до нуля, а, в целом, по оценкам Bloomberg, отрасль за 2 года кризиса не досчиталась 1 триллиона долларов капитальных расходов. Мир осознал, что 30 долларов за баррель, как минимум пока еще, не цена нефти.

В конце 2016 года ОПЕК восстал из пепла. Он доказал, что способен играть роль регулятора на рынке. Путем значительных дипломатических усилий, не без помощи России, усилившей свои переговорные позиции за счет военной операции Сирии, ему удалось достичь первого за восемь лет соглашения о сокращении добычи. Более того, соглашение было достигнуто не только в рамках ОПЕК, но и с рядом других крупных добывающих стран. После этого Саудовская Аравия дала понять, что готова еще будет сократить добычу, если понадобится.

Участники рынка стали осознавать, что ОПЕК не успокоится, пока не достигнет целевого уровня, который для него 60-70 долларов за баррель.

Полагаю, что в 2017 году именно диапазон 60-70 долларов будет тем ценовым диапазоном, в котором цена проведет основную часть времени.

Валерий Полховский, аналитик

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