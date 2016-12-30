Альпари: Валютная пара EUR/USD: на тонком рынке евро восстановился до 1,0653

В четверг курс евро/доллар закрылся ростом. Активность трейдеров на рынке Форекс остается невысокой. За них работу выполняют торговые роботы. Если вчера ценовые колебания по евро составили меньше одной фигуры, то сегодня в Азии евро подорожал к доллару на 166 пунктов, до 1,0653, к фунту – на 115 пунктов, до 0,8664.

Глава валютных продаж ANZ в Токио Шигеки Йошитоши считает, что укрепление евро было вызвано действиями роботов-арбитражеров. Похоже на правду, потому что ликвидность на рынке низкая перед новогодними праздниками, а шаг между ордерами может оказаться большим. Соответственно, отсутствие ордеров на продажу и низкие объёмы на покупку, привели пару к росту до 1,0653.

Спекулянты, которые находились в это время вне рынка, использовали укрепление евро для открытия коротких позиций. В начале дня после ралли, это хорошая тактика. Курс евро/доллар откатился на 97 пунктов. Коррекция от роста составила больше 70%.

Евро своим укреплением приятно удивил «евробыков» и испортил настроение «медведям». По идее удивляться нечему: торговые объёмы низкие, поэтому риски для таких колебаний были. Предсказать в какое именно время прилетит «черный лебедь» невозможно. В этот раз он прилетел на азиатской сессии. Курс евро вырос до 1,0653 и по последним котировкам находится в районе 1,0529. Рынок низколиквидный, кому-то может повезти круто, а кому-то нет. Торги в Альпари завершатся в 19:00 (EET) и откроются 2 января в 09:00 (EET). По прогнозу ожидается рост котировок до 1,0572.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0515/20, максимум – 1,0653 (текущий в Азии), закрытие – 1,0565 (19:00 по терминалу, сокращенный день).

В 12:30 мск Великобритания выпустит изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов за третий квартал 2016 года.

В 17:45 мск в США выйдет индекс деловой активности в Чикаго за декабрь.

В 21:00 мск в США станет известно число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Владислав Антонов, аналитик

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