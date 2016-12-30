ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": 83 доллара за баррель нефти нашему рынку совсем не помешают

Вчера индекс РТС показал положительную динамику +0,53%. В конце года рост рынка прекратился, но в первом квартале мы увидим более высокие цены на акции. Пока фондовые индексы находятся в «зоне быков» и оптимизм первого квартала 2017 года будет «подпитываться» благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков и дивидендным фактором.

В четверг цены на золото обновили максимум за две недели на фоне ослабления доллара и снижения доходностей облигаций США после выхода экономических показателей в США, которые оказались слабее ожиданий. «С золотом пока не всё хорошо, однако доходности американских облигаций немного понизились и доллар ослаб, особенно против йены, а йена и золото демонстрируют феноменальную корреляцию после выборов в США», – сказал главный аналитик по товарным рынкам в SaxoBank Оле Хансен.

«....однако чтобы хедж-фонды начали думать о закрытии коротких позиций, возможно, потребуется рост выше $1175», – сказал Хансен.

15 декабря золото опустилось до 10-месячного минимума, так как выход хороших экономических показателей в США придал уверенности ФРС и она впервые за год повысила ставки. Американский ЦБ также заявил, что ожидает еще три повышения в следующем году (раньше ожидалось два повышения). Трамп обещал увеличить расходы на инфраструктуру, и ожидается, что в случае выполнения Трампом этого обещания будет ускорение экономического роста.

Цены на нефть в четверг стабилизировались после неожиданного увеличения недельных запасов в США (на 4,2 млн баррелей по данным API), правда объем торгов был низким, так как многие инвесторы не принимали участия в торгах ввиду праздников. «Рынок в хорошем состоянии, но в этом году может не случиться существенного роста», – сказал аналитик из лондонской брокерской компании PVM Oil Associates Тамас Варга. «Если будет так, то восходящий тренд должен продолжиться в начале января».

«В любом случае, велики шансы на рост», – сказал аналитик. 21-22 января пройдет заседание комиссии ОПЕК и других нефтедобывающих стран в Вене, на котором будут обсуждаться вопросы выполнения условий договора, сообщил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

«Сокращение добычи странами ОПЕК и другими нефтедобытчиками позитивно скажется на ценах Brent, если только в течение ближайших шести месяцев обговоренные сокращения будут в основном выполняться», – сказал аналитик по инвестициям в Philips Futures Джонатан Чен. «Если запасы будут сокращаться медленнее ожиданий или увеличиваться сильнее ожиданий, то может возникнуть разворот цен на нефть вниз, ввиду высокой концентрации спекулятивных нетто-длинных позиций», – сказал Чен (источник finance.yahoo.com).

Ожидается постепенный рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2017 года, согласно опросам Reuters в четверг. Самый высокий прогноз для Brent на 2017 год – $83 за баррель (у Raymond James), а самый низкий – $44,90 (у GMP FirstEnergy). $83 за баррель нефти нашему фондовому рынку не помешают, потому что при такой цене нефти бюджет РФ сбалансируется, что нивелирует проблему исчерпания Фонда национального благосостояния.

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