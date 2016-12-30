ГК Forex Club: Все бегут в золото

Товарно-сырьевой рынок

В четверг Gold все-таки пробила отметку $1150, о которой мы говорили в недавнем обзоре. Как мы и говорили, актив пользуется спросом в конце года в связи со своей относительной дешевизной, а также благодаря спросу со стороны крупных инвесторов. Вчера появились слухи, что резкий рывок драгметалла вызвала сделка на покупку размером в 3,5 млрд долл. на закрытии европейской сессии.

Похоже, на закрытии года инвесторы вновь возвращаются в золото и облигации. И, возможно, свою играют и центробанки. Главное, что это движение может продолжиться еще и в пятницу - в последний торговый день года. Следующей целью остается отметка $1175.

Валютный рынок

В то время как доллар остается самой сильной валютой, про фунт стерлингов не стоит забывать, даже несмотря на то, что он немало потерял за последние две недели. Однако именно по этой причине он и выглядит для нас очень привлекательно на текущих уровнях. К примеру, в паре с евро. Кросс вплотную подошел к сильному сопротивлению 0,8580. И пробить его будет не так-то просто, особенно учитывая слабые позиции евро и настрой ЕЦБ на дальнейшее стимулирование экономики. Обилие негативных факторов в виде терроризма, выборов, банковского кризиса и политического курса с лихвой перевешивают единственный риск в Великобритании в виде Brexit-а.

Таким образом, для нас EUR/GBP – это прекрасная идея для продажи, а текущие точки очень привлекательны для входа продажами с целью на отметке 0,8460. Кстати, в нашем квартальном портфеле эта позиция уже открылась.

USD/RUB в четверг коснулась отметки 60,09 и только после этого развернулась вверх. Свою роль здесь сыграли, как мы и говорили, данные коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США. Показатель вырос, вместо того, чтобы упасть, прибавив 614 тыс. баррелей и показав четвертую неделю роста в г. Кушинг. Данные Американского института нефти (API), кстати, подтвердили подобную же динамику. Однако на удивление, Brent показала лишь умеренную коррекцию, откатившись к 56,70 долл./барр.

В результате, и USD/RUB лишь умеренно выросла в район 60,37 на закрытии четверга. Тем не менее, мы не исключаем продолжения тенденции с дальнейшей целью на отметке 60,80.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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