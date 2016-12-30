Банк "Глобэкс": фондовый рынок откроется вблизи вчерашнего закрытия

Мы прогнозируем, что сегодня фондовый рынок откроется вблизи вчерашнего закрытия. Инвесторы не обратят внимание на введение новых санкций. В четверг котировки на российском рынке росли на новостях о прекращении боевых действий на всей территории Сирии. Так, индекс ММВБ вырос на 1,55% до 2206 пунктов. Рубль ослаб к доллару на 1% до 60,8 руб. на фоне небольшого снижения цен на нефть. Однако инвесторы ждут сокращения добычи «черного золота» в январе, что толкает цены выше $57 за баррель.

Мы поздравляем всех инвесторов с наступающим Новым годом!

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