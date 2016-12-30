ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Завершение года вблизи максимальных цен

Цены нефти и нефтепродуктов за день изменились незначительно. Рост первой половины дня был компенсирован вечерним снижением, происходившим после выхода данных в США о запасах и добыче нефти. Так что итоговым результатом дня стало даже небольшое снижение цены.

По данным на 23 декабря запасы нефти в США подросли на 0,6 млн. баррелей. (Повышение оказалось значительно меньшим, чем по вышедшим накануне оценкам API роста запасов на 4,2 млн. баррелей). SPR пока не изменяются и составляют 695,082 mb. Зато запасы бензина и дистиллятов достаточно выразительно сократились: на 1,6 млн. и 1,9 млн. баррелей соответственно. За счет этого и снижения запасов других компонент суммарные запасы нефти и нефтепродуктов существенно снизились (с 2023,806 до 2010,903 mb). Тем самым суммарные запасы заканчивают год к существенным снижением и на уровнях, приближающихся к значениям его начала.

Важный параметр – объемы добычи нефти на этот раз не смог порадовать апологетов сланцевой революции новым подрастанием объемов. За неделю, закончившуюся 23 декабря, объемы добычи снизились на 20 tb/d (с 8,786 до 8,766 mb/d). Тем самым пока средне недельная добыча нефти не смогла пересечь вверх график среднегодовой добычи. Причем на Аляске добыча подросла на 10 tb/d. Так что в остальной части снижение составило 30 tb/d. А значит, пока рост буровой активности на сланцевых месторождениях не дает процесса непрерывного подрастания добычи.

Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017, несмотря обещающую простоту на математику, особенно в самом начале тоже обещает быть совсем непростым. Главной интригой обещает стать способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую очередь от этого будет зависеть способность цен к дальнейшему росту.

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