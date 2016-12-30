Открытие Брокер: Последний торговый день года отличается неожиданными движениями

По итогам торгов 29 декабря индекс ММВБ прибавил 1,07% до 2206,33 пт., а РТС — 0,52% до 1144,26 пт. В очередной раз российский рынок забыл о слабости и завершил день на позитивной ноте, хотя внешняя обстановка этому явно не способствовала. С другой стороны, рубль остаётся крепким, нефть дорогой, а инфраструктурные увлечения в мире не проходят. Кроме того, успехи в борьбе с инфляцией дополнительно повышают привлекательность дивидендных бумаг. PMI в обрабатывающих отраслях РФ в декабре вырос до 53,7 пт., что является 69-месячным максимумом и, естественно, солидным поводом для надежд на рост ВВП в IV квартале. Итак, в числе лидеров дня оказались: «ТГК-1» (+11,07%), Polymetal (+4,68%), «Мосэнерго» (+4,17%), «МРСК Центр» (+3,28%), «Сургутнефтегаз» (+3,2%), «Татнефть» (+2,46%). На противоположном полюсе присутствовали бумаги, которые показали существенный рост в текущем году и вполне достойны фиксации прибыли: «ОГК-2» (-3,52%), привилегированные «Транснефть» (-2,02%), «Россети» (-1,44%), «ТМК» (-1,02%), «ЛСР» (-0,72%), «Аэрофлот» (-0,64%). Глава «Газпрома» (+1,07%) А. Миллер отчитался в рамках селекторного предновогоднего совещания о том, что экспорт в дальнее зарубежье увеличится на 12% в текущем году. В одну лишь Германию будет поставлено до 50 млрд кубометров газа. На валютном рынке ситуация была менее стабильной. К вечеру отечественная валюта стала заложником очередных непредсказуемых действий уходящей администрации США. Впрочем, провал рубля был недолгим. В текущем году лишь бразильский реал может похвастаться схожим с рублём результатом, а именно укреплением на 20% против доллара США. Как и в России, в Бразилии ставка ЦБ заметно превышает показатель инфляции. До конца года особых движений на рынке не ожидается, хотя отечественная валюта может заметно ослабнуть перед длинными выходными.

Американские торги завершились незначительным изменением индексов. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 265 тыс. на прошлой неделе при ожиданиях 264 тыс. Доходность американских казначейских обязательств сокращалась в последние дни, что стимулировало покупки дивидендных бумаг на американском рынке. За счёт этого коммунальный сектор подрос более чем на 5% за прошедший месяц. Под давлением находились бумаги финансового сектора и IT: Apple (-0,03%), Microsoft (-0,14%), Bank of America (-1,48%), Citigroup (-1,1%), JPMorgan (-0,71%). Активность на рынке была низкой, но это не мешает расти индексу страха пятую сессию подряд. VIX вырос на 3,24% до 13,37 пт. Таким образом, падение менее чем на 1% по S&P 500 привело к росту «индекса страха» более чем на 15%. В итоге, DJIA снизился на 0,07% до 19819,78 пт., S&P 500 — на 0,03% до 2249,26 пт.

Последний торговый день уходящего года отличается низкой активностью и неожиданными движениями. Евро укрепился против доллара США на 2%, но затем откатился на половину движения до $1,056. По итогам года европейская единая валюта может потерять чуть менее 3% против доллара США. Азиатский индекс MSCI Asia-Pacific без учёта Японии вырос за год более чем на 3%. Японский Nikkei 225 торговался в минусе в первые торговые часы пятницы, что аннулировало его незначительный рост с начала года, но затем нашёл в себе силы выйти в плюс. Йена, которая провалилась почти на 15% после выборов президента США, завершает год укреплением почти на 3% против американца. Между тем, индекс доллара за прошедший год подрос на 3,5% во многом благодаря британскому фунту. Прошлый год пара GBP/USD завершила на отметке $1,4747, а к 30 декабря торговалась на уровне $1,228. Если же говорить о китайском юане, то за год он ослаб на 7,1% против доллара США, что вызывает некоторое раздражение у будущей администрации Белого дома. Фондовый рынок также завершает год с потерями, но не такими, которые наблюдались в конце января, когда мировой рынок оказался в водовороте панических продаж. Прошлый год Shanghai Composite завершил на отметке 3539,18 пт, а 30 декабря торговался возле 3105 пунктов. К 8:50 (мск) Shanghai Composite стоил 3102,95 (+0,22%), Nikkei 225 — 19160,88 (+0,08%).

Нефть накануне вновь пыталась расти, и лишь статистика Минэнерго немного сократила оптимизм участников торгов. Аналитики ожидали падения запасов в США до 2,1 млн бар. Однако Минэнерго США сообщило, что за прошлую неделю коммерческие запасы в США выросли на 0,6 млн бар. до 486,1 млн бар. Запасы бензина сократились на 1,6 млн бар., а дистиллятов — на 1,9 млн бар. В целом, падение запасов по всей номенклатуре составило 12,9 млн бар. Основные потери наблюдались по позициям пропана-пропилена. Импорт на отчётной неделе упал на 304 тыс. бар. в сутки до 8,2 млн бар. ежедневных поставок. Показатель спроса за четыре недели составил: 19,9 млн бар. нефти в сутки, или сокращение на 1,5% за год, 9,0 млн бар. бензина в сутки, или сокращение на 2,8% за год, а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 12,7% за год. Удивительно, но рост числа буровых пока не приводит к бурному росту добычи. Напротив, за прошедшую неделю производство нефти в США сократилось на 20 тыс. бар. в сутки до 8,766 млн бар. ежедневной добычи. Тем не менее, отметим негативные цифры по общему потреблению нефти и отдельно бензина, а также то, что запасы в США всё же не сокращаются, а остаются на очень высоком уровне. Тем не менее, Brent завершает год почти 50% ростом после 35% снижения в 2015 году. Медь за прошедший год подскочила на 16% после потери 26% в предыдущем году. Железная руда подорожала за прошедший год на 170%, а коксующийся уголь вдвое. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $57,08 (+0,40%), WTI — $53,94 (+0,32%), золото торговалось на уровне $1162,6 (+0,39%), медь — $5513,78 (+0,52%), никель — $10100 (-0,20%), палладий — $672,15 (-0,52%).

Фьючерс на индекс доллара снижался более чем 0,3% до 102,33. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,054 (+0,48%), GBP/USD — $1,228 (+0,22%), USD/JPY —116,59 (+0,06%).

В пятницу Россия публикует индекс деловой активности в сфере услуг за декабрь и сводный показатель. Из иностранных данных можно лишь отметить начало публикации предварительной статистики по инфляции в еврозоне, а также американский индекс Чикаго PMI. Вечером также выйдут данные от Baker Hughes по активным буровым, и на этом завершится бурный 2016 торговый год.

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