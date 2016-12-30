Альпари: Уровень в 60 руб. за доллар оказался непробиваемым

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 6,50 коп. (+0,11%), до 60,40 руб., курс евро – на 40,00 коп. (-0,64%), до 63,20 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд, евро/рубль – 452,7 млн евро.

Центральный банк России с 30 декабря понизил официальный курс доллара США на 39,39 коп., до 60,273 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,0214 руб., что ниже предыдущего дня на 46,65 коп.

Накануне торги на Московской бирже открылись снижением по доллару США и ростом по единой валюте. В первые часы рубль подорожал против американца до 60,11. Спрос на российскую валюту сохранялся на фоне роста нефтяных котировок. К тому моменту баррель Brent превысил отметку $57.

Продавцам доллара не удалось загнать курс под отметку 60 руб. При повышении цен на нефть до $57,29 в рублёвых парах началась фиксация прибыли. Трейдеры стали активно закрывать длинные позиции по рублю перед новогодними праздниками.

На тонком рынке отскок по доллару составил 69 коп., до 60,80 руб. После пробоя уровня 60,50 руб. корреляция по нефти и доллару стала положительной. Рубль дешевел к доллару при росте цен на черное золото и дорожал при их снижении. С достигнутого максимума 60,80 руб. цена вернулась к уровню 60,27 руб.

В пятницу на торгах в Азии баррель Brent стоит $57,04. Нефтетрейдеры не желают фиксировать прибыль перед окончанием месяца и года. Они уверены, что в январе нефть продолжит дорожать.

Повышающееся движение по Brent от минимума $54,02 не внушает доверия к дальнейшему росту в пятницу. Цена может в моменте протестировать уровень $57,60, но сейчас больше факторов указывают на коррекцию цен в район $56,00. Это значит, что у доллара не будет шанса до конца года пройти отметку в 60 руб.

На сегодня сделано два сценария. По одному варианту возможен очередной заход на 60,15 руб. с последующим восстановлением до 60,58 руб., по второму – рост от 60,27 руб. до 60,75/80 руб. Закрытие дневной свечи выше трендовой линии будет указывать на начало коррекции. Торги по валютной паре USDRUB_TOM возобновятся c 3 января 2017 года.

Владислав Антонов, аналитик

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