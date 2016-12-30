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mfd.ruАналитикаКомментарии30 декабря 2016 г.ИК Финам: Утром ожидается снижение по ММВБ в п...
сегодня
09:59

ИК Финам: Утром ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,5% и стабильные котировки пары доллар/рубль

Незадолго до открытия последней торговой сессии на Московской бирже в этом году, для российского рынка сложился достаточно позитивный внешний фон. Китайский индекс CSI300 растет на 0,26%. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,13%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,17%. Согласно вышедшим вчера данным, недельное количество заявок на получение пособий по безработице в США сократилось до 265 тыс., против консенсуса в 264 тыс. Вчера администрация действующего президента США Обамы объявила о расширении списка антироссийских санкций за якобы проводившиеся кибератаки во время проведения президентских выборов.

Между тем, избранный президент США Трамп пообещал встретиться с представителями разведки из-за этого решения уходящей администрации ввести санкции против Росси.

Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,4%. Баррель Brent стоит $57,08, а Light - $53,94. Нефть продолжает поддерживать снижающийся индекс доллара. Вчера вечером вышли неоднозначные недельные данные по запасам и добыче от EIA. Запасы сырой нефти выросли на 0,6 млн барр, добыча снизилась на 20 тыс. барр в день.

Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ потеряет в пределах 0,5%. Несмотря на позитивный внешний фон, давление на котировки окажут новости касательно введения новых санкций против РФ. В рамках вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял более 0,3%. На валютном рынке негатив, связанный с геополитикой, нивелирует слабый доллар и растущая нефть. Таким образом, ожидается боковик по паре доллар/рубль вблизи отметки 60,4 руб.

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