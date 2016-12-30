ИФК «Солид»: В новом году фондовый рынок ждет оригинальное и динамичное будущее

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше уровня в $57 за баррель года на фоне ожиданий начала сокращения добычи странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор устремится к «магической» отметке в 2222 пункта, сулящей оригинальное и динамичное будущее.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг не показали единой динамики на фоне пониженной активности инвесторов. Обороты торгов на европейских фондовых площадках вчера сложились на уровне примерно вдвое ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.2%, завершив торговую сессию на максимальном за всю его историю уровне по состоянию на момент закрытия рынка. При этом наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций нефтегазовых гигантов BP (+0.5%), Royal Dutch Shell (+0.6%) и табачной компании British American Tobacco (+0.7%). Сдержало повышение этого британского фондового индикатора снижение котировок акций банков HSBC (-0.4%), Lloyds (-1.2%) и Barclays (-1.1%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC просел в четверг на 0.2%, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции металлургической компании ArcelorMittal (-2.1%) и банков Credit Agricole (-1.2%), BNP Paribas (-1.3%). Немецкий индикатор DAX (-0.21%) понес потери на фоне падения в цене акций банков Deutsche Bank (-2.3%), Commerzbank (-1.8%) и автопроизводителей Volkswagen (-2.2%), BMW (-1.5%), Daimler (-2.2%), внесших основной вклад в его снижение.

Фондовый рынок США в четверг незначительно снизился. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones опустился в итоге дня на 0.07%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции банков Goldman Sachs (-1%) и JPMorgan Chase (-0.7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0.12% на фоне падения котировок акций Seagate (-2%), Micron (-2.2%) и Tesla Motors (-2.3%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.03%) также продемонстрировал слабо негативную динамику, а понижением в его отраслевом спектре вновь выделился индекс финансового сектора (-0.7%).

Рынок акций РФ в четверг вырос. Индекс ММВБ прибавил 1.07% в основном благодаря росту котировок акций Лукойла (+2.4%), Газпрома (+1.1%) и Сургутнефтегаза (+3.2%). Долларовый индекс РТС (+0.52%) вырос менее значительно из-за ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Следующий комментарий выйдет 9 января 2017 года.

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