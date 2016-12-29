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mfd.ruАналитикаКомментарии29 декабря 2016 г.УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка
сегодня
17:45

УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 29 декабря, российский фондовый рынок торгуется в зеленой зоне (+0,6% по индексу ММВБ). Обороты торгов немного подросли с началом работы зарубежных площадок после рождественских праздников, и инвесторы снова сфокусировались на сырьевом рынке. Баррель Brent дорожает на 0,5% сегодня, несмотря на то что предварительные данные по запасам нефти в США от API отразили увеличение на 4,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 1,5 млн. Все ждут реализации достигнутого соглашения по сокращению добычи странами ОПЕК и вне-ОПЕК уже в январе. Встреча по обсуждению реализации состоится 21-22 января, на которой можно будет увидеть первые результаты. Однако даже при дорожающей нефти, курс рубля сегодня немного ослабевает по отношению к доллару: 60,6 за доллар вместо 60,8 вчера.

Тем не менее, мы не ждем значительного укрепления рубля в ближайшее время. Скорее нас ждет относительно стабильный курс в диапазоне 60-63 руб./$.

Каких-либо заметных корпоративных новостей на отечественном рынке сегодня нет.

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