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mfd.ruАналитикаКомментарии29 декабря 2016 г.Альпари: Индекс доллара пытается развить восход...
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17:07

Альпари: Индекс доллара пытается развить восходящую коррекцию

До закрытия рабочей недели, месяца и года, осталось около 29 часов. В последние дни волатильность по основным валютным парам увеличилась. На новости участники рынка не обращают внимания. В отсутствии новостного фона сессионные импульсы получаются ровненькие, продолжительные и без резких откатов.

В ходе европейских торгов евро/доллар протестировал уровень 1,0480, фунт восстановился до 1,2275. На момент написания обзора евро стоит 1,0455 долларов, фунт – 1,2254 долларов.

При поддержке курса кросс-пары евро/фунт, «евробыкам» удалось полностью отыграть потери за 28 декабря. Как только кросс развернулся вниз от 0,8550, пара евро/доллар тут же скатилась на 25 пунктов.

На американской сессии выйдет статистика в США: отчет по заявкам на пособие по безработице, индекс доверия потребителей и данные по запасам сырой нефти. Поскольку в настоящее время евро и фунт дешевеют по отношению к доллару США, то можно предположить, что сильные данные будут восприняты спекулянтами, а слабые нет. Доллар дешевел 16 часов. Пришло время для его коррекции.

Владислав Антонов, аналитик

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