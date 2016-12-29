Открытие Брокер: Письмо российского фондового рынка Деду Морозу

Предновогодняя суета затягивает всех. И трейдеров, и аналитиков, и даже руководителей компаний. Всем нужно найти подарки любимым и близким, тем более что декабрь этого года оказался гораздо оптимистичней, чем предыдущий. Довольные своими прогнозами в течение года, мы небольшой группой аналитиков отправились за покупками, чтобы порадовать своих коллег по отделу анализа рынков интересными подарками и хорошим новогодним столом. Непременно нужно было купить продукты для салата оливье, который подорожал за год всего на 2% и оказался почти полностью российским, а не международным. А ещё российского шампанского. Непременно только его, поскольку французское оригинальное с застойной экономикой и итальянское игристое с перманентным банковским кризисом просто не стояли рядом с впечатляющим взлётом российских индексов.

– Всех с наступающим, счастья, здоровья и больших доходов, – громко поздравлял окружающих уверенный продавец игристого, вручая покупателям свой товар вместе с красочными открытками. На кусочке картона был изображён лихой Дед Мороз, за санями которого тянулся инверсионный след, чем-то напоминающий то ли график РТС, то ли график ММВБ.

День закупок завершился весьма приятно, так как рубль за год укрепился на 21%, а инфляция подросла всего на 5,6%. Многие из покупателей обрадовались повышению зарплаты, а иные – и новой работе после затянувшегося периода простоя.

Добравшись до офиса, где предполагался небольшой деловой ужин с праздничным уклоном, мы начали разбирать увесистые пакеты с покупками. Мы точно помнили, что в одном из них должна быть красочная открытка с залихватским хозяином Нового года и загадочным графиком инверсионного следа. Пришлось их вновь перетрясти и на стол выпало письмо со знакомой картинкой, а не обычный картонный прямоугольник.

«Деду Морозу на далёкий Север, куда стремятся все индексы, от российского фондового рынка».

Увидев необычный адрес, весь отдел забыл о текущей работе и начал обсуждать, как его передать адресату. В конце концов, общим тайным голосованием с помощью стикеров в шляпе ведущего аналитика, гаданием на мандариновых дольках и анализа на лепестках герберы мы пришли к выводу, что нет ничего более надёжного для связи в предновогодний период, чем PR-отдел.

– Здравствуй, Дедушка Мороз!

Спасибо тебе за этот весьма удачный и счастливый год. У меня многое получилось, и я вновь оказался одним из самых крутых парней на планете. Почти 50% роста по РТС. Во всяком случае, мои европейские и азиатские друзья считают именно так. Разве только мои приятели из Бразилии, Казахстана и Перу могут похвастаться более сильным результатом. Не знаю, говорил ли ты с Санта-Клаусом, но в этом году сбоев на биржевых серверах было заметно меньше. Тем не менее, пусть он все же присылает новые игрушки для моей любимой биржи, но только ещё серьёзней. Ведь я расту, и мои объёмы увеличиваются!

В прошлом году я просил золотой микрофон для одного известного министра. Возможно, что я немного не подумал, но выступил он с ним весьма необычно и ярко. Жаль только, что это было прощальное турне. Поэтому в этом году для министров ничего просить не буду. Их зарплата стала вполне весомой в укрепившихся рублях. Когда экономика начнёт расти, а бюджет станет вновь профицитным, то они смогут её себе повысить сами без твоего участия.

Дедушка Мороз, мы с тобой правильно поступили, что в прошлом году вручили медаль «Серебряной копейки» главе Центрального Банка Эльвире Набиуллиной. Она смогла замедлить инфляцию до минимальных значений в современной истории России, что позволило ещё немного снизить ставку. Поэтому в этом году, как мне кажется, ей можно вручить настоящий Орден «Золотого рубля», тем более что рубль оказался одной из самых выгодных валют в мире, а сама Эльвира Сахипзадовна за два года смогла побороть целых два валютных кризиса. Я даже не знаю, как она нас удивит, если мы вручим ей орден. Возможно, что она посодействует отмене налогов по операциям с физическим золотом, чтобы не только Центробанк, но и россияне смогли диверсифицировать свои ЗВР. А может, она ещё добьётся инфляции в 4% и снизит ставку до минимального значения в современной истории страны, например, до 6-7%? Это будет полезно и мне, так как положительно скажется на экономике и доходах российских компаний. А высокие доходы – это высокие дивиденды и рост привлекательности акций.

Всё-таки, мне кажется, что мы можем сделать маленькое исключение и ещё раз подарить учебник экономики министру финансов, а также мультик «Каникулы в Простоквашино». Ведь для покупки чего-то нужного всегда лучше продавать что-то ненужное. Вряд ли можно назвать активы, приносящие прибыль, чем-то ненужным. А менеджерам госкомпаний подарим обучающий мультик для детей о том, что «делиться – это хорошо, делиться – это здорово». Особенно, если по-честному и поровну. Тогда, возможно, не надо будет искать загадочных стратегических инвесторов. Они найдутся сами, а некоторым крупным менеджерам не потребуется доставать замаринованных горных гномов и пустынных тушканчиков из цилиндра, чтобы спасти Минфин от разорения. Тем более что у них самих планы больше, чем солнечная система, а еще миноритарии путаются под ногами и требуют дивидендов.

Я тут подумал, что, может, и не стоит искать иноземных инвесторов, а лучше вспомнить о населении страны? Только давай подарим программистам, создающим торговые терминалы, сертификаты на курсы повышения квалификации. Мне кажется, что для большинства граждан финансовый рынок остаётся чем-то вроде шаманства, а слова «акции», «облигации», «фьючерсы» и прочие больше походят на ругательство. Для многих людей требуется что-то очень простое и универсальное, дабы приобщиться к миру инвестиций, а не специальные ОФЗ от Минфина, которые будут централизованно продаваться через почтовые отделения. Инвестиции должны быть такими же простыми и доступными, как «себяшечки» на мобильном телефоне, или настольная игра в монополию. Пусть лучше Минфин организует финансовый ликбез для населения, а не изобретает отдельные финансовые бумаги для банков, домохозяек или водителей такси.

Спасибо тебе, Дедушка Мороз, что убедил нефтяников взять пару выходных в 2017 году. Надеюсь, что это поможет снизить перепроизводство нефти и повысит её цену. До меня также дошли слухи, что ты всё-таки решил дать отдохнуть своей тройке и прикупил отечественный автомобиль из Тольятти, который неожиданно оказался удачным. Тем не менее, ещё немного отдыха нефтяникам не повредит, поскольку без более дорогой нефти их в будущем ждёт слишком много работы. Пока все выдавливают максимум из старых месторождений и пытаются уронить стоимость барреля, новые проекты финансируются плохо, а значит, через десяток лет нефть вновь будет стоить по $100, а может и $200.

А ещё мне хочется попросить тебя подарить российским фермерам по большой лопате. Наконец-то они исполнили завет полувековой давности и обогнали Америку, хотя бы по экспорту зерна. Теперь самое время закрепить успех, чтобы можно было грести деньги не хрупким скребком по сусекам, а надёжной рыночной лопатой по большому амбару. Тем более что у них получилось выполнить не только наказ прошлого, но и поручение нынешнего правительства по замещению импорта. Только бы этот подарок не отобрал Минфин, который может вспомнить о деревне и её доходах, насмотревшись мультиков.

Кстати, городскому населению, кроме низкой ставки ЦБ, также потребуется хотя бы маленькое повышение зарплаты и хорошее снижение кредитных ставок, а то его доходы почему-то продолжают падать более чем на 5% за год. Это плохо сказывается на розничных продажах, да и ВВП не чувствует себя уверенно в конкурентной борьбе за место под солнцем. И, конечно, пусть у всех будет немного больше здоровья, поводов для праздников и подарков. Ведь подарки – это расходы потребителей, а они в современном мире играют самую важную роль. Без состоятельных граждан нет состоятельной экономики.

Спасибо тебе, Дедушка Мороз. Надеюсь, что ты доволен вполне стабильным «индексом Оливье» и скоро вместе с нами встретишь новый, ещё более удачный, год!

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