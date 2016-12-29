Открытие Брокер: Есть надежды, что экономика РФ закроет IV квартал ростом

К 15:11 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,05% до 2182,54 пт., а РТС вырос на 0,07% до 1139,09 пт. Российский рынок торговался в узком диапазоне на низких оборотах. В предновогодние дни никакой решимости двигать индексы в ту или иную сторону не наблюдается. Нефть остаётся выше $56, на внешних площадках волатильность минимальная. Даже домашняя статистика не впечатляет, хотя ей можно и удивиться. PMI в обрабатывающих отраслях РФ вырос до максимума за 69 месяцев, или до 53,7 пунктов по сравнению с 53,6 в ноябре. Таким образом, есть надежды на то, что IV квартал экономика РФ закроет ростом. Среди лидеров и аутсайдеров остаются привычные фишки, которые попеременно меняют знаки «плюс» на «минус» в последние дни: «ТГК-1» (+4,55%), Polymetal (+2,96%), «Мечел» (+2,04%), «Кузбасская топливная компания» (+1,7%), «Мостотрест» (+1,42%), «ПИК» (+1,27%). Среди аутсайдеров схожая картина вчерашних «лидеров со знаком минус»: «ОГК-2» (-4,23%), «Россети» (-2,43%), «Соллерс» (-2,01%), «Сбербанк» (-1,2%; падение от недавнего максимума составляет уже почти 10%), «Роснефть» (-1,03%), привилегированные «Транснефть» (-1,9%). «КАМАЗ» (+0,31%) сообщает, что планирует получить прибыль по МСФО в 2016 году на уровне 200-230 млн рублей против убытка в размере 2,38 млрд рублей годом ранее. Индекс РТС завершает год на четвертой строчке самых растущих индексов. Он уступил лишь бразильскому IBOVESPA (+63%), казахскому (почти 60%), а также перуанскому фондовому индексу S&P/BVLPeruGeneralTRPEN (+59%).

Рубль не сдаёт своих позиций, хотя отметка в 60 за доллар может остаться не взятой. В текущем году российская валюта укрепилась на 21,3% против доллара, опередив бразильский реал, который отобрал у американца 20,9%.

Следующей, с большим отрывом, идёт валюта Исландии, укрепившаяся на 14,4%. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3390 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,37%, недельная — до 10,40%, а месячная — до 10,44%. В целом, рубль пока не демонстрирует сильных сигналов на разворот, но его график показывает явную перекупленность. Перекупленность эта базируется на фундаментальной привлекательности российской валюты с ключевой ставкой ЦБ на уровне 10,0% и инфляцией в районе 5,5%. К тому же, на будущий год ситуация с бюджетными расходами может оказаться заметно лучше, так как правительство рассчитало бюджет на основе барреля за $40. К 15:11 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,05% до 60,362, EUR/RUB — на 0,41% до 63,06.

Европейские индексы снижались, а возглавляли данный процесс акции банков. Программа итальянского правительства на 20 млрд евро уже кажется недостаточной для спасения банковской системы: Deutsche Bank AG (-0,25%), Societe Generale (-0,8%), UniCredit SpA (-1,65%). Активность на рынках была вполовину ниже обычного, что на праздничной неделе не должно удивлять. Европейские индексы завершают год с потерями, хотя они далеко не такие, как у индекса Нигерии, который упал за год на 41,4%, или Shanghai Composite, потерявший 18%. Худшим в Европе оказался датский OMX Copenhagen 20 Index, который упал на 16,4%. К 15:10 (мск) DAX составил 11447,87 (-0,24%), CAC40 — 4841,22 (-0,14%), FTSE 100 — 7102,26 (-0,05%).

Ослабление доллара позитивно сказалось на сырьевом рынке в четверг. Промышленные и драгоценные металлы дружно сокращали свои потери. Кстати, из драгоценных металлов наибольший рост в текущем году показал палладий (+20%) и серебро (+14,4%). Золото за год подорожало на 8%. Самый мощный рост показали углеводороды: WTI (+45%), Brent (+49%), топочный мазут (+54,6%), но самый сильный прирост все же оказался у природного газа на NYMEX (+60%).

Естественно, основные надежды на рынке нефти связывают с предстоящим сокращением добычи в OPEC и в прочих присоединившихся к соглашению странах-экспортёрах. У драгоценных металлов судьба иная. Рост ставок в долларе лишает мотивации инвестиции в консервативные золото и серебро, которые не приносят процентного дохода. К 15:10 (мск) мартовский контракт Brent составил $57,06 (+0,18%), WTI — $53,9 (-0,30%), золото торговалось на уровне $1147 (+0,53%), медь — $5544,64 (+0,58%), никель — $10095 (-0,05%), палладий — $671,15 (+0,64%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 102,88. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,25% до 0,45% против валюты США. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,045 (+0,4%), GBP/USD — $1,225 (+0,24%), USD/JPY — 116,59 (-0,56%).

Вечером в 16:30 (мск) выйдут первичные обращения за пособием по безработице, а также торговый баланс. В 19:00 (мск) состоится публикация данных по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов Минэнерго США. Возможно, последним поводом для волатильности нефти в текущем году станет отчёт американского Минэнерго. Данные API показали неожиданный рост запасов нефти на 4,2 млн бар. при прогнозе снижения до 2,1 млн бар. Соответственно, если цифра будет подтверждена официальной статистикой, то можно ожидать лёгкой распродажи контрактов. Однако российский рубль и рынок будут реагировать на это уже после закрытия основной сессии, которая будет завершена без существенных изменений относительно предыдущего дня. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе.

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