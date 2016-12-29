АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС лишь незначительно отклонились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствует достаточно невнятный внешний фон. В первой половине дня мы наблюдали слабую попытку игры на повышение и последовавший разворот локального рынка вниз, который также не получил дальнейшего развития. В целом же индексы ММВБ и РТС продолжают вялую консолидацию в ожидании завершения календарного года. Их основное декабрьское движение уже давно состоялось. За оставшиеся до праздника полтора торговых дня указанные индексы уже не успеют заметно сместиться от текущих значений.

Среди значимых внешнеполитических событий текущего дня стоит отметить сообщение по поводу скорого вступления в действие соглашения о перемирии в Сирии. Кроме того, было заявлено о возможном начале мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Однако реакция российского рынка на вероятное смягчение геополитических рисков, скорее всего, проявится уже в следующем году.

К 15.00 мск индекс ММВБ понизился на 0.17%. Индекс РТС подрос на 0.11%.

Мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) торгуются в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне незначительной внутридневной просадки индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка торгуются бумаги Новатэк (NVTK RM, -1.11%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -1.95%), Россети-ао (RSTI RM, -1.86%), ОГК-2 (OGKB RM, -3.70%). Таким образом, сегодняшние распродажи на российском рынке носят точечный характер.

Акции ВТБ (VTBR RM, +1.01%) продолжают пользоваться спросом после недавней публикации неоднозначных консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль группы ВТБ по итогам ноября сократилась на 31.2%. Тем не менее, чистая прибыль группы за 11 месяцев увеличилась более чем в 15 раз, до уровня 45.5 млрд руб. Добавим, что сама кредитная организация прогнозирует дальнейшее увеличение основного финансового показателя. Согласно недавно принятой стратегии развития, планируется увеличение прибыли группы ВТБ до более чем 200 млрд руб. по итогам 2019 года.

Заметным приростом также выделились отдельные представители электроэнергетического сектора: ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.18%), Мосэнерго (MSNG RM, +4.17%), ТГК-1 (TGKA RM, +4.55%), Россети-ао (RSTI RM, +2.08%).

В настоящее время индекс ММВБ неуверенно балансирует на грани положительного и отрицательного отклонения. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск). Вместе с тем еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США выйдет уже после завершения основных торгов (19.00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0.5-0.7% по итогам дня.

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