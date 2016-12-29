ГК Forex Club: Аналитический прогноз на 1 квартал 2017 года

Уходящий год оказался полон сюрпризов. Первым подарком стало июньское голосование Великобритании о выходе из Евросоюза. Вторым – победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

А что нам предвещает новый 2017 финансовый год? Какими будут первые шаги нового руководства США? Какой фондовый индекс выиграет больше остальных? Вернут ли металлы популярность? Что теперь делать с пшеницей?

Последним значимым финансовым событием в уходящем году стало решение ФРС по процентной ставке. На следующем заседании, которое состоится 31 января - 1 февраля, регулятор вряд ли решится двигать ставку вверх после ее повышения в декабре 2016. А вот встреча 14-15 марта для этого выглядит вполне привлекательно.

Таким образом, по нашему мнению, в первом квартале 2017 года ставку стоит делать на компании малого и среднего бизнеса, выручка которых формируется преимущественно за счет продаж на внутреннем рынке. Соответственно, мы полагаем, что фондовый индекс Russell 2000, в который входят только компании с малой рыночной капитализацией, станет самым сильным индексом за указанный период. Именно здесь мы и будем искать длинные позиции.

Среди отдельных игроков всего фондового сектора лидерство по капитализации по-прежнему остается за компанией Тима Кука. Тем не менее, по итогам 2016 года акции Apple так и не смогли показать достойный рост и перекрыть уровни декабрьского падения 2015 года. Впрочем, уже в 4 квартале ожидается рост выручки на 2,5% до 77,19 млрд, а также ускорение ее роста в 1 квартале 2017 года на 8,3%. И все зависит от продаж iPhone, на долю которых приходится 60% всех доходов компании. Риск торговой войны между США и Китаем является самым острым для Apple в перспективе первого квартала. Одним из обещаний Трампа было введение заградительной пошлины для китайских товаров на уровне 45%. Если это произойдет, Китай предпримет контрмеры, сократив покупки американских товаров. Поскольку на КНР приходится почти 20% продаж компании, потеря такого рынка для Apple будет убийственной.

В итоге, относительно компаний-аналогов и своих исторических финансовых показателей Apple недооценен рынком на более чем 10%, поэтому мы готовы покупать дешевые «яблоки», но при реализации китайских рисков, имеет смысл развернуть позиции вниз.

И если в перспективах роста «фруктового» гиганта есть определенные опасения, непосредственно связанные с внешней политикой США, то в строительном сегменте ситуация выглядит более радужно. На данный момент хорошие перспективы демонстрируют бумаги Caterpillar и мы готовимся покупать акции этой компании при появлении технических откатов вниз. Однако учитывая более чем 11% переоцененность акций относительно компаний-конкурентов и исторических финансовых показателей, при сильном росте стоимости Caterpillar будем искать уровни для закрытия длинной позиции.

Аналогично, бычий настрой присутствует по зерновым товарам, в частности, пшенице. Но восстановление стоимости данной агрокультуры будут сдерживать крепкий доллар и агрессивная политика ФРС США по процентным ставкам в 2017 году.

Из высоколиквидных товаров, доступных на финансовом рынке, стоит отметить медь, которая продемонстрировала внушительный рост за последние 1,5 месяца. Данное обстоятельство, вполне вероятно, способно породить коррекцию в начале первого квартала 2017 года. Мы рекомендуем покупать металл на относительно низких ценовых уровнях.

За последние несколько лет мы привыкли следить за уровнем цены на нефть, точно так же, как и за курсом доллара. После заключительного решения ОПЕК о снижении добычи «черного золота», цена восстанавливалась весь четвертый квартал уходящего года, при этом основные технические индикаторы уже начинают сигнализировать о близком развороте тренда. Таким образом, в качестве базового сценария мы полагаем, что цены на нефть марки Brent продолжат восстанавливаться и в первом квартале 2017 года. Они уверенно закрепятся выше 50 долларов за баррель и будут колебаться около 55. В районе 50 долларов за баррель нефть будет интересна для покупок, а в районе 60 - для продаж.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

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