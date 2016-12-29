Альпари: Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках отметок 2170-2200 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг открылся в хорошем настроении. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,3%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Новатэка» и «Мечела». В отрицательной зоне торгуются бумаги «Россетей» и «ОГК-1».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию умеренными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете едва заметно подрастает. Цены на нефть сегодня утром держатся в символическом плюсе. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $56,98 (+0,05%). Опубликованные накануне данные по запасам нефти от API показали рост индикатора на 4,2 млн баррелей против прогноза снижения на 2,1 млн баррелей. Сегодня вечером, с опозданием на сутки, выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США. Фундаментально и технически, черное золото перекуплено и нуждается в коррекции.

Евро/доллар в четверг неплохо прибавляет в весе. Основные торги идут вокруг 1,0458 (+0,4%). Судя по всему, текущие движения в основной валютной паре связаны с техническими сигналами и фактором «тонкого» рынка. Несмотря на довольно слабый отчет по незавершенным делам на рынке жилья в США, доллар минувшим вечером бурно дорожал, сегодня отступает на нейтральном внешнем фоне.

Макроэкономический календарь на сегодня отчетами не переполнен: вечером свет увидит еженедельный релиз по числу требований на получение пособия по безработице в США, после него EIA выпустит данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Российский рубль продолжает постепенное укрепление в парах с иностранными валютами. Краткосрочный торговый диапазон в паре доллар/рубль плавно сползает ниже. Сессию четверга инструмент проведет в коридоре 60,10-61,00.

По информации из деловых кругов, ситуацию на глобальных рынках после победы Дональда Трампа следует рассматривать как принципиально нестабильную, однако в ближайшей перспективе до конца января имеющую мощный «бычий» тренд на повышение, поскольку это позволит крупным инсайдерам вовремя выйти из ралли.

Заявление лидера Национального фронта Марин Ле Пен о том, что в случае своей победы на президентских выборах во Франции она осуществит расширенный «Фрекзит», включая выход не только из Евросоюза, но и НАТО, вызвало весьма острую реакцию со стороны её внутриполитических оппонентов, а также крупного европейского капитала и Берлина, где теперь рассматривают Франсуа Фийона как меньшее зло и готовы оказывать ему практически любую поддержку.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках отметок 2170-2200 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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