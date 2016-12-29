Freedom finance: Рынок США: ждем данных по нефти и рынку труда

Фондовые индексы США завершили сессию в среду в минусе (S&P500: -0,84%) на фоне падения всех секторов при объеме торгов ниже среднего уровня. Снижение в лидерах недавнего ралли - технологических и банковских акциях предполагает, что инвесторы фиксируют прибыль в последнюю неделю этого года. Доллар подрос относительно евро на 0,5% до уровня 1,0408. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США в ноябре понизился на 2,5% до уровня 107,3 пунктов что ниже уровня прошлого года на 0,4%, сообщила в среду Национальная ассоциация риэлтеров (NAR). Ожидался рост показателя. На фоне выхода новости ETF строительных компаний снизился на 1,13%.

Южная Корея оштрафовала Qualcomm на 1,03 триллиона вон ($854 млн), обвинив компанию в злоупотреблении своим доминирующем положении на рынке беспроводных чипов для того, чтобы принуждать производителей смартфонов к «чрезмерным» лицензионным отчислениям. Этот штраф, являющийся одним из самых крупных антимонопольных штрафов в истории, может понести еще большие последствия для Qualcomm, которой грозят подобные обвинения и в других странах. Сообщение стало причиной падения цены акций на 2,23%.

Сегодня в США в 19:00 мск будут опубликованы данные по запасам нефти. Ожидается снижение показателя, что вызовет новый импульс роста котировок «чёрного золота». Ранее, в 16:30 мск выйдет информация по обращениям за пособием по безработице. Ждём снижения их числа, что также будет позитивно для рынка. Техническая коррекция среды будет завершена ростом в течение сегодняшней сессии. Многие акции достигли привлекательных для покупки уровней. Инвесторы будут активнее покупать незадолго до начала сезона квартальных отчетов. Ждём роста индекса S&P500 и его закрытия около отметки 2260 пунктов.

Другая аналитика