ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Ветер Германии выдувает выручку Газпрома

За прошедший день сильных изменений цен нефти и нефтепродуктов не происходило – на рынке создалось предновогоднее затишье.

Аккорды важных новостей ожидаются сегодня из США, где министерство энергетики сообщит последние в этом году недельные данные по запасам и добыче нефти. По вышедшим накануне данным API, запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 4.2mb (по остальным позициям менее выразительно: GASOLINE -2.8mb DISTILLATES -1.7mb CUSHING +0.528mb). Однако помним, что оценки API очень часто довольно сильно расходятся с последующими официальными данными EIA. Поэтому прежде, чем рассуждать о последних предновогодних движениях важных параметров дождемся выхода сегодняшних данных по запасам и добыче в США.

Если цены нефти демонстрировали межпраздничное затишье, то этого нельзя сказать о динамике цен на газ. Цены на голубое топливо в США в последние дни резко возрастают. В результате роста ноября – декабря цены на голубое топливо в США поднялись почти до 140 долларов за 1000 м3. В то время как еще в начале ноября цена была лишь немногим более 100 долларов за 1000 м3. Столь резкое подорожание цен газа было связано в США с аномально низкими температурами и интенсивным использованием газа для отопления.

В Европе в этом году тоже много используют газа. Особенно радуется по этому поводу Газпром, который существенно увеличил в этом году поставки голубого топлива в дальнее зарубежье. Однако наблюдаемые аномально высокие поставки газа в Европу частично были связаны с накапливаемой страховкой европейских потребителей от неожиданностей украинского транзита. Запасы газа в европейских хранилищах на начало зимы находились вблизи максимальных отметок. Это позволит Европе пройти холодный зимний период. А вот важный потребитель газа - выработка электроэнергии не может порадовать Газпром растущими аппетитами. В среднем по году в Германии выработка электроэнергии от газовых станций в 2016 году уже в два раза уступала ветровой генерации.

Особенно тревожной для Газпрома была динамика потребления в предновогодние дни. Так выглядело для электроэнергетики распределение по источникам энергии в Германии. Видим, что в рождественские праздники основную нагрузку по выработке электроэнергии в стране обеспечили ветровые генераторы, которые позволили выработать примерно на порядок больше электроэнергии, чем работавшие на газе генераторы. Так что Газпром подходит к празднованию нового года со смешанными чувствами.

Другая аналитика