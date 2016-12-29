ГК Forex Club: НЕФТЬ: цены игнорируют негативные данные и будут еще расти

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи 17-месячных максимумов, даже несмотря на негативные данные по запасам из США. Участники рынка склонны полагать, что соглашение ОПЕК и не-ОПЕК гораздо значимее краткосрочных волатильных всплесков в динамике коммерческих запасов.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 29 декабря в 11.00 МСК торговались на уровне 57,10 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался в районе 53,94 доллара за баррель.

Американский институт нефти зафиксировал рост коммерческих запасов в США в рамках своей выборки по итогам предыдущей недели на 4,2 миллиона баррелей. Эти цифры будут использованы Агентством энергетической информации в отчете, который будет опубликован сегодня.

Согласно опросам информационного агентства Bloomberg участники рынка ожидали, что EIA зафиксирует снижение запасов на 1,2 миллиона баррелей. Теперь эта цифра под сомнением.

Обычно, после того как рынок получает такие неприятные сюрпризы, цены реагируют масштабным падением. Они пробовали падать и в этот раз, но движение вниз не получило развития. Котировки сразу стали получать поддержку, как только приблизились к 50-часовой средней. Такое поведение инструмента сигналит о наличии потенциала для дальнейшего роста.

Даже если сегодня данные по запасам и смогут двинуть цены вниз, то это будет, скорее всего, краткосрочное снижение и повод для поиска новых длинных позиций. Рост в сторону 60 для Brent будет продолжаться.

Валерий Полховский, аналитик

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