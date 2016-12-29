Альпари: Валютная пара EUR/USD: «евробыки» почти полностью отыграли потери

В среду доллар США укрепился против своих конкурентов. Курс евро/доллар после неудачной попытки развивать восходящее движение выше 1,0480 рухнул на 107 пунктов, до 1,0372. Рынок низколиквидный, поэтому наблюдаются ценовые колебания в одну фигуру без новостей, это хорошая внутридневная волатильность. Многие трейдеры ушли на новогодние каникулы, а вместо них на рынке остались торговые роботы, заточенные под технический анализ.

Объемы торговых операций на рынке Форекс невысоки. Вчера евро упал на одну фигуру, а сегодня в Азии без труда почти всё отыграл обратно. Цена восстановилась от минимума 1,0372 до 1,0458. Чем сильнее падение, тем резче коррекция. По прогнозу ожидается полное перекрытие вчерашнего падения. В среду курс снизился на 90 градусов. Тот же градус от минимума 1,0372 находится на уровне 1,0474. Вот от него возможна коррекция. Вряд ли евро остановится на текущем уровне 1,0458.

Вероятно, что к открытию американской сессии «евробыки» полностью отыграют вчерашние потери, так как сейчас никто не смотрит на публикацию статистики. Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0408 (текущий в Азии), максимум – 1,0474, закрытие – 1,0446.

В 12:00 мск в еврозоне выйдет денежный агрегат М3 за ноябрь, объём кредитования частного сектора за ноябрь.

В 16:30 мск США опубликуют число первичных заявок на пособие по безработице 19-25 декабря, баланс внешней торговли товарами за ноябрь, предварительные данные по изменению объёма оптовых запасов за ноябрь.

В 19:00 мск в США выйдет изменение запасов нефти 19-25 декабря.

Владислав Антонов, аналитик

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