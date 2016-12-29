Банк "Глобэкс": ожидаем коррекции вниз от индекса ММВБ на открытии торгов Мы прогнозируем коррекцию вниз от индекса ММВБ на открытии торгов. Однако днем движение перейдет к боковой динамике. Этому поспособствует постпраздничная коррекция на американском рынке. Схожие настроения преобладают и на азиатских площадках. Инвесторы не отреагируют на возможное введение новых санкций США против РФ. Мы также ожидаем коррекции вниз от котировок нефти, как мы говорили ранее, скорее всего запасы увеличатся по причине теплой погоды в США, что снизит потребление топлива. API прогнозирует увеличение запасов на 4,2 млн баррелей. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте