АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США слабо повышаются в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent умеренно подешевели в пределах 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1.3%. Гонконгский Hang Seng незначительно понизился. С учетом негативного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное.

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением порядка 0.2-0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2180 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2170, 2160 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 п.

Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных фондовых площадок. Умеренно-негативный внешний фон пока не предполагает агрессивных распродаж российских акций.

Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.29%) и РТС (+0.22%) завершили торги с несущественным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несколько внутридневных попыток игры на повышение не получили дальнейшего развития. Неуверенность участников локальных торгов была связана с неоднозначным влиянием значимых внешних факторов. Рынок акций США сразу после открытия начал демонстрировать снижение. В то же время февральские фьючерсы на нефть сорта Brent довольно уверенно закрепились выше недавнего уровня сопротивления, располагавшегося в районе $56. Таким образом, они приблизились к своим долгосрочным максимумам, что оказало поддержку и российской валюте и российским акциям.

Добавим, что с технической точки зрения индексы ММВБ и РТС продолжили движение в средней части своих трехнедельных диапазонов. В них сохраняется нейтральная среднесрочная техническая картина, которая может остаться неизменной до конца уходящего года.

В целом же можно констатировать, что индекс ММВБ входит в новый 2017 год недалеко от своего исторического максимума, в условиях сравнительно высоких цен на нефть. Вовсе не факт, что он сумеет удержаться на текущем уровне на протяжении первого квартала. Основной рыночной интригой в течение нескольких ближайших недель и месяцев станет то, насколько корректно будет исполняться вступающее в силу соглашение по поводу сокращения объемов добычи нефти в формате ОПЕК+. Мы бы не стали исключать среднесрочного разочарования участников сырьевых торгов в результативности указанной договоренности.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) пришли в состояние контанго величиной в 3.1 п., или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного понижения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились акции Лукойл (LKOH RM, -2.46%). Они развернулись вниз после очередной неудачной попытки преодоления ближайшего сопротивления, расположенного в районе 3400-3500 руб. Таким образом, эти бумаги сумели закрыть недавний дивидендный разрыв, но пока не смогли обновить свой исторический максимум. Косвенным признаком в пользу приостановки их среднесрочного повышения может служить известие о том, что связанная с топ-менеджментом нефтяной компании структура продала 500 тыс. опционов колл на ADR "Лукойла". Общая стоимость проданных производных инструментов составила $31.4 млн.

Стоит отметить вчерашнюю слабость бумаг М.Видео (MVID RM, -1.59%). Они подверглись распродажам на фоне сообщения о том, что ФАС России продлила на 2 месяца рассмотрение ходатайства Группы "САФМАР" о покупке 57.7% акций торговой сети. Условия этой сделки предполагали, что миноритарные акционеры М.Видео также получат возможность продать свои акции по цене $7 за бумагу. Таким образом, ожидавшееся предложение о выкупе этих бумаг, как минимум, будет отложено во времени.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.07%), Русгидро (HYDR RM, -1.48%), Новатэк (NVTK RM, -1.16%), ММК (MAGN RM, -2.37%). Таким образом, распродажи в отдельных бумагах носили выборочный характер и не были объединены какой-то единой идеей.

Заметно сильнее рынка вчера торговались бумаги Газпром (GAZP RM, +0.41%), Магнит (MGNТ RM, +2.55%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.82%), Татнефть-ап (TATNP RM, +3.19%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.48%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.73%), Газпром нефть (SIBN RM, +1.49%). Опережающая динамика представителей нефтегазового сектора была связана с заметным внутридневным улучшением настроений на рынке углеводородного сырья.

Акции Алроса (ALRS RM, +0.05%) закрылись лишь с незначительным повышением. Между тем, в первой половине дня они пользовались спросом на фоне официального сообщения эмитента о выходе подземного рудника «Мир» на проектную мощность. При текущих объемах добычи алмазной руды это месторождение может разрабатываться еще в течение полувека. Оценочная стоимость годового объема добычи алмазов на указанном руднике составляет $400 млн.

Другая аналитика