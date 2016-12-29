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mfd.ruАналитикаКомментарии29 декабря 2016 г.ИК Финам: На открытии ожидаем небольшого снижен...
сегодня
10:14

ИК Финам: На открытии ожидаем небольшого снижения российских индексов и консолидацию рубля

Сегодня мы ожидаем коррекционного снижения российского фондового рынка на открытии торгов. И если на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent закрепилась выше 56 долларов, ситуация стабильна, то основным поводом к продажам послужит динамика фондовых площадок. Так, вчера после нашего закрытия продолжилось снижение в США, по итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,6%, индекс широкого рынка S&P500 потерял 1%. Сегодня к 9.00 мск. фьючерсы на основные американские индексы прибавляют символические 0,04%. Также негативные настроения на нашем рынке поддержит и Азия, где наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. Японский Nikkei 225 сегодня утром падает на 1,4%, а вот китайский Shanghai Composite подрастает на 0,1%.

Суммируя, можно предположить, что продажи в российских активах сегодня утром будут преобладать. После того, как индекс ММВБ вчера так и не смог закрепиться выше отметки 2200 пунктов, сегодня в начале дня он может вернуться в район 2175 пунктов. После отыгрыша негативного внешнего фона возможны попытки восстановления, однако наиболее вероятен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней. Во второй половине торгов на настроения инвесторов может повлиять макроэкономическая статистика из США, где сегодня в 16.30 мск. будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице. Из-за того, что понедельник в Штатах был выходным днем, публикация статистики по запасам нефти и нефтепродуктов перенесена на сегодня, однако эти данные выйдут только в 19.00 мск., и отыгрывать их наши активы будут уже в рамках вечерней сессии и на открытии в пятницу.

Если же говорить о ситуации на валютном рынке, то сохранение позиций нефтью марки Brent выше 56 долларов будет способствовать консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар, после установления вчера нового годового минимума чуть выше 60,2 рубля, попытается закрепиться под отметкой 60,5 рублей, которая до вчерашнего дня выступала годовым минимумом и локальной поддержкой. При этом, в случае возобновления роста цен на нефть, уже сегодня доллар может протестировать уровень 60 рублей.

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