ГК Forex Club: Растет все: биткоин, нефть и рубль

Товарно-сырьевой рынок

В среду Brent сделала, казалось бы, невозможное в этом году. Все-таки обновила максимум июля прошлого года. На пустом календаре. В последнюю неделю года. Нефть достигла отметки 57,25 долл./барр. на ожидании того, что в четверг американский отчет по коммерческим запасам ресурса покажет резкое сокращение объемов.

На прошлой неделе рынок также ожидал сокращения. Причем в этом инвесторов уверили данные от Американского института нефти, публикуемые на еженедельной основе за день до отчета по Минэнерго. Пока у нас на руках нет ни одного, ни другого отчета. Однако учитывая избыток оптимизма на рынке, можно предположить, что разочарование вызовет масштабные распродажи. При таком сценарии Brent все же вынужден будет сдать позиции с ближайшей целью при падении на отметке 55,80 долл./барр.

Валютный рынок

В недавнем обзоре мы отмечали потенциал роста Bitcoin с вероятностью пробоя отметки 900 и дальнейшим движением с целью на 980. Итак, пробой состоялся, и криптовалюта продолжает двигаться вперед. На текущий момент условия для достижения указанной нами цели сохраняются: в финальную неделю уходящего года многие предпочитают «спрятать» свои средства в неконтролируемой и неподверженной никаким ограничениям капитала со стороны центробанков валюте.

Спекуляции на тему дальнейшей девальвации национальной валюты Китая только подливают масла в огонь. А такие факторы неопределенности, как победа Трампа и выход Великобритании из ЕС только поддерживают спрос на криптовалюту. Следующая цель – 980.

USD/RUB в среду обновила 1,5-годовой минимум на отметке 60,37 вслед за нефтью. Пара поддалась оптимистичным рыночным ожиданиям и тонким условиям торговли. Однако ей еще предстоит подтвердить свой позитивный настрой в четверг, когда будут опубликованы данные от Минэнерго США.

Только в случае резкого сокращения объемов коммерческих запасов нефти пара сможет продолжить падение с целью на 60,00. Однако шансов на то, что показатель вновь вырастет немало. Таким образом, стоит дождаться публикации отчета и только после этого принимать торговые решения.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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