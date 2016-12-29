ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Идеи 2016 года исчерпаны – инвесторы мысленно празднуют Новый год

Вчера фондовые индексы показали нейтральную динамику. Идеи 2016 года исчерпаны – инвесторы мысленно празднуют Новый год. При этом рынок продолжает оставаться в перекупленном состоянии, а его снижению препятствуют высокие цены на нефть.

Венесуэла сообщила, что сократит нефтедобычу на 95 тысяч баррелей в день в новом году, министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби сообщил в среду, что его страна сократит добычу на 200-210 тысяч баррелей в день с января. Он заявил во время визита в Катар, что он ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель, так как сокращение добычи поспособствует уменьшению перенасыщенности мирового рынка, которое наблюдается в последние три года.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане сказал во вторник, что ожидает выполнение условий соглашения странами ОПЕК. «Хотя мы конкуренты, мы всё же взяли на себя обязательства друг перед другом», – передает слова министра агентство «Шана». В среду цены на нефть выросли в четвертый день подряд и обновили максимум с середины 2015 года. Соглашение по ограничению нефтедобычи вступает в силу 1 января, а по итогам января «нефтебыков» поверят на прочность. Может оказаться, что статистика по добыче за январь покажет лишь постепенное снижение в сторону целевых уровней. В этом случае цены на нефть снизятся. В данный момент поддержкой выступает зона 51,5-52 доллара (Brent).

Думаю, что в первом квартале мы увидим цену 60 долларов, но дальнейшая динамика нефти покрыта туманом. Сокращение добычи ОПЕК может привести к падению спроса из Китая, так как из-за роста цен на нефть могут понизиться объемы стратегического импорта в Китай, считает главный аналитик по товарным рынкам в исследовательской компании по грузовым перевозкам ClipperData Мэтт Смит. «Спрос со стороны развивающихся стран, особенно в Китае, в 2016 году был очень высок», – сказал Смит в интервью каналу CNBC. «Однако эти страны активно скупали нефть по низким ценам, в основном чтобы наполнить запасы, стратегические резервы. Так что в следующем году, по мере роста цен, что наблюдается в последнее время, очень вероятно снижение таких закупок», – сказал аналитик. Если произойдет падение спроса на нефть со стороны Китая на фоне роста цен, это затруднит выполнение задачи сокращения объемов запасов.

Китай – вторая страна в мире по потреблению нефти, и это позволяет ему диктовать цены, когда производители стараются возместить падение цен увеличением объемов продаж. В этом году Китай столкнул лбами нефтепроизводителей, что поспособствовало обвалу цен, говорили аналитики на CNBCв прошлом месяце. Результатом этого служат показатели по объемам поставок нефти в Китай тремя крупнейшими производителями ОПЕК – Саудовской Аравией, Ираком и Ираном. Объемы поставок сильно варьируются от месяца к месяцу, так как Китай ставит целью получить скидку от большого числа различных поставщиков (Источник CNBC).

Объемы промышленного производства в Японии в ноябре выросли (на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем против 0,6% в сентябре и нулевого роста в октябре). Промышленники ожидают дальнейшее увеличение в ближайшие месяцы (на 2,0% в декабре и 2,2% в январе, что говорит о росте оптимизма среди производителей в отношении внешнего спроса). Это подтверждает мнение японского центробанка, что рост мирового спроса будет оказывать поддержку экономическому росту страны. Банк Японии дал позитивный прогноз по экономике после заседания на прошлой неделе, а министерство повысило экономические прогнозы впервые за почти два года.

Российские акции извлекли максимальную выгоду из «Трамп-ралли» и повышения цен на нефть. Позитивным является и то, что Россия выходит из рецессии – по нашим летним оценкам в следующем году рост валового внутреннего продукта составит 1,5%. При этом в середине следующего года может ощущаться дефицит свежих драйверов для роста. Движение рынка наверх пока носит восстановительный характер, поэтому не является большой победой «быков». Индекс РТС сейчас находится на отметке 1138 и это очень скромно. В 2007 и 2011 году он был выше отметки 2000 пунктов.

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