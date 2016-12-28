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mfd.ruАналитикаКомментарии28 декабря 2016 г.Альпари: Доллар дорожает по всему рынку
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17:20

Альпари: Доллар дорожает по всему рынку

В условиях низколиквидного рынка и невысокой активности трейдеров основные валютные пары торгуются в боковом тренде несколько дней. Даже не стоит искать драйвера для текущих колебаний. Направление цены меняется при однонаправленном движении на 50-70 пунктов. На новости никто не смотрит. В праздники рынком правят спекулянты и торговые роботы.

Курс евро/доллар резко развернулся вниз от сессионного максимума 1,0470. Продавцы перекрыли рост азиатской сессии и отогнали его к 1,0423. Стоит заметить, что им удалось пройти поддержку 1,0427-1,428, которая образовалась от 22 декабря.

Можно сказать, что активировался разворотный дневной бар с тенью на максимуме 1,0500 от 22 декабря 2016 года. По нему ближайшая цель 1,0360. Рынок тонкий, поэтому неизвестно, когда до него доберутся «евромедведи».

Курс пары фунт/доллар столкнулся с сопротивлением вблизи 1,2300. От него цена снизилась до 1,2225. Полноценной восходящей коррекции увидеть не удалось. Доллар дорожает по всему рынку и остаётся сильным на ожиданиях дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС США в 2017 году.

Владислав Антонов, аналитик

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