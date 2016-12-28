Открытие Брокер: Рынок продолжает верить в то, что инфляция будет замедляться

К 15:13 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,17% до 2193,14 пт., а РТС — на 0,41% до 1140,49 пт. К середине дня российский рынок продолжал незначительно подрастать на низких объёмах. Новостей перед новым годом немного, поэтому рынок пользуется внешними ориентирами вроде нефти, которая подобралась к уровню в $57 за баррель. «КАМАЗ» (-0,73%) планирует продать 36 тыс. грузовых автомобилей в 2017 году, из которых 6 тыс. на экспорт. В лидерах дня торговались: «ОГК-2» (+3,9%), «ТГК-1» (+2,79%), обыкновенные «Татнефть» (+2,28%), «АЛРОСА» (+1,85%; сообщила о выводе подземного рудника «Мир» на проектную мощность), привилегированные «Татнефть» (+3,15%). На другом полюсе рынка расположились: «М.Видео» (-2,08%), «Мечел» (-1,93%), «ММК» (-1,4%), «Акрон» (-1,12%), Polymetal (-0,9%). Внешних сигналов на коррекцию пока нет, а дорогая нефть и надежды на рост экономики в будущем году удерживают от каких-либо сильных распродаж.

Рубль продолжил укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3420 рублей. Однодневная ставка MosPrime резко подскочила до 10,45%, недельная — незначительно повысилась до 10,44%, а месячная — сохранилась на уровне 10,49%. Частично подобная ситуация может быть связана с аукционами ОФЗ, а также предновогодним краткосрочным дефицитом ликвидности. Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26217 на 10 млрд рублей при спросе в 33,134 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по ОФЗ с погашением 18 августа 2021 года составила 8,3%, что заметно ниже, чем на предыдущих аукционах. Таким образом, рынок продолжает верить в то, что инфляция будет замедляться, а ЦБ РФ вернётся к практике снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. К 15:13 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,15% до 60,577, EUR/RUB — на 0,64% до 63,027.

Торги в Европе также не отличались высокой активностью. Тем не менее, добывающие компании и нефтяники не позволяли рынкам упасть: Anglo American (+3,38%), BHP Billiton (+3,98%), Antofagasta PLC (+1,26%). Итальянские банки не стали долго радоваться фонду на 20 млрд и вновь заняли строчку худших активов. К 15:10 (мск) DAX составил 11466,8 (-0,05%), CAC40 — 4846,06 (-0,05%), FTSE 100 — 7099,28 (+0,44%).

Нефть дорожает восьмую сессию подряд, что на рынке не встречалось уже несколько лет. Министр энергетики Ирана Биджан Зангане был процитирован иранским агентством Shana: «Мы, конечно, являемся конкурентами, но у нас есть и обязательства». Венесуэла объявила о готовности сократить добычу на 95 тыс. бар. в сутки. И лишь российские компании не спешат со своими заявлениями, а «Газпром нефть» вовсе планирует увеличить добычу в будущем году на 4,5-5%. К 15:10 (мск) мартовский Brent стоил $57,05 (+0,39%), WTI — $54,07 (+0,32%), золото торговалось на уровне $1139,1 (+0,03%), медь — $5500,55 (-0,82%), никель — $10185 (-2,16%), палладий — $671,65 (-0,32%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 103,32. Сырьевые валюты демонстрировали разнонаправленную динамику. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,041 (-0,4%), GBP/USD — $1,223 (-0,3%), USD/JPY — 117,76 (+0,3%).

Вечером в 18:00 (мск) будут обнародованы незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. Спокойные торги сохранятся до закрытия. Что же до внешних рынков, то на праздничной неделе индексы в США редко падают, а вот нефть уже кажется сильно перегретой. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).

Другая аналитика