АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС умеренно подросли по отношению к уровням предыдущего закрытия. Весомым аргументом в пользу "быков" выступило продолжившееся повышение стоимости фьючерсов на "черное золото". Сегодня февральские контракты на нефть сорта Brent довольно уверенно закрепились выше недавнего уровня сопротивления, располагавшегося в районе $56. Таким образом, они торгуются недалеко от своих долгосрочных максимумов, что оказывает поддержку и российской валюте, и российским акциям.

Добавим, что с технической точки зрения индексы ММВБ и РТС продемонстрировали возврат в среднюю часть своих трехнедельных диапазонов. Это формирует в них нейтральную техническую картину в перспективе на несколько оставшихся предновогодних дней.

Таким образом, российский фондовый индекс ММВБ входит в новый 2017 год недалеко от своего исторического максимума, в условиях сравнительно высоких цен на нефть. Вовсе не факт, что он сумеет удержаться на текущем уровне на протяжении первого квартала. Основной рыночной интригой в течение нескольких ближайших недель и месяцев станет то, насколько корректно будет исполняться вступающее в силу соглашение по поводу сокращения объемов добычи нефти в формате ОПЕК+. Мы бы не стали исключать среднесрочного разочарования участников сырьевых торгов в результативности указанной договоренности.

К 15.00 мск индекс ММВБ повысился на 0.24%. Индекс РТС прибавил 0.50%.

Мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) торгуются в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.

Несмотря на довольно скромный внутридневной подъем индекса ММВБ, наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди бумаг первого эшелона опережающим приростом выделились представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.15%), Роснефть (ROSN RM, +0.59%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.21%), Татнефть-ап (TATNP RM, +3.15%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.68%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.90%). Эти бумаги отыгрывают сегодняшнее восстановление фьючерсов на нефть в район долгосрочных максимумов.

Акции Алроса (ALRS RM, +1.78%) пользуются спросом на фоне официального сообщения эмитента о выходе подземного рудника «Мир» на проектную мощность. При текущих объемах добычи алмазной руды это месторождение может разрабатываться еще в течение полувека. Оценочная стоимость годового объема добычи алмазов на указанном руднике составляет $400 млн.

Заметно слабее рынка сегодня торгуются бумаги Лукойл (LKOH RM, -1.06%), Новатэк (NVTK RM, -1.45%), Мечел-ао (MTLR RM, -1.99%), ММК (MAGN RM, -1.21%).

Отметим также явную слабость бумаг М.Видео (MVID RM, -1.28%). Они подверглись распродажам на фоне сообщения о том, что ФАС России продлила на 2 месяца рассмотрение ходатайства Группы "САФМАР" о покупке 57.7% акций торговой сети. Условия этой сделки предполагали, что миноритарные акционеры М.Видео также получат возможность продать свои акции по цене $7 за бумагу. Таким образом, ожидавшееся предложение о выкупе этих бумаг, как минимум, будет отложено во времени.

В настоящее время индекс ММВБ растерял львиную долю своего внутридневного прироста, вернувшись к отметке 2190 п. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать вечерняя публикация ноябрьской статистики по количеству незавершенных сделок по продаже жилья в США (18.00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0.5-0.8% по итогам дня.

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