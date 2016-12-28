Dukascopy Bank SA: в преддверии выхода данных по запасам сырой нефти в США цены на нефть будут снижаться

Повышение цен на нефть выше отметки $56 за баррель марки Brent стало основным драйвером роста акций российских нефтегазовых компаний в среду, 28 декабря. Вслед за ними растет и индекс ММВБ, приблизившийся к отметке 2200 пунктов. Индекс РТС также находится в зеленой зоне сегодня, он вырос на 0,65% и достиг отметки 1143,1 пункта. В свою очередь, курс рубля относительно доллара приблизился к максимальным значениям текущего года, поднявших с начала дня на 10 копеек до 60,57 руб./долл. Впрочем, рост российской валюты негативно сказался на стоимости акций металлургических компаний, у которых снижается рентабельность от экспорта промышленных металлов при падении доллара.

Во второй половине дня есть вероятность падения цен на нефть на ожиданиях роста запасов сырой нефти в США, статистика по изменению которых будет опубликована сегодня ночью.

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