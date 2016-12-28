ГК Forex Club: НЕФТЬ: будет ли соблюдаться соглашение о сокращении добычи

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи максимальных уровней за 17 месяцев по мере того как участники рынка закладывают в цены соглашение по сокращению добычи со стороны ОПЕК и других крупных производителей не входящих в картель.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 28 декабря в 12.00 МСК торговались на уровне 57,00 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался в районе 54,07 доллара за баррель.

Цены на нефть на максимальных уровнях с июля 2015 года, так как участники рынка закладывают в цены решение ОПЕК о сокращении добычи. Предполагается, что его полная имплементация может устранить профицит предложения и даже сформировать его дефицит до 500 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, сейчас идет определение новых справедливых ценовых уровней, так как диапазон 45-55 уже таким не выглядит.

В текущий момент новый диапазон для колебаний цен может составить 55-65 долларов. На рынке распространено мнение, что цены могут закрепиться в 2017 году и в области 65-70. Это тоже возможно, но для этого, думаю, нужно убедиться в том, что высокие цены не провоцируют рост добычи в США, и в том, что ОПЕК и не-ОПЕК соблюдают взятые на себя обязательства.

Полагаю, что все участники этого соглашения проявят дисциплину, так как все нуждаются в более высоких ценах. Несоблюдение условий грозит его развалом и новым снижением котировок, что сразу спровоцирует и наказание – в виде падения котировок нефти и удара по бюджетам.

Валерий Полховский, аналитик

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