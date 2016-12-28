Альпари: Валютная пара EUR/USD: цена восстановилась на 61,8%

В среду по итогам дня курс евро/доллар закрылся ростом. Пара восстановилась с сессионного минимума 1,0433 до 1,0463 на фоне продаж американского доллара. Рынок тонкий (низколиквидный), поэтому «евробыков» даже не смогли удержать сильные данные по потребительскому доверию в США и рост доходности на американские облигации. По всей видимости, трейдеры закрывают короткие позиции на новогодние каникулы.

В Азии курс евро подрос до 1,0475. Три дня пара находится в ценовом диапазоне 1,0429-1,0500 от 22 декабря. В данный момент курс евро не видится растущим. С учетом коррекции на 61,8% от падения цены с 1,0500 до 1,0427, хочется рассмотреть формирование разворотного внутридневного паттерна.

Пока не верится в то, что покупатели смогут перекрыть тень дневной «свечи» от 22.12.16. После пинбаров, «молотов» и падающих «звезд», цена часто откатывается на 61,8-76,4%, поэтому стоит придерживаться сценария на её возвращение к уровню 1,0429 в течение двух торговых дней.

Если ослабление евро к доллару и фунту начнётся с открытия европейской сессии, то будет даже лучше. Под угрозой пробоя окажется трендовая линия, берущая своё начало на минимуме 1,0352 от 20 декабря. При пробое трендовой линии евро может оказаться на уровне 1,0435 к закрытию торгов в Европе.

Однако сегодня из-за тонкого рынка может реализоваться любой сценарий. На валютном рынке тон задают спекулянты и подключенные торговые роботы. Чем больше роботов сгенерируют сигнал на продажу, тем сильнее будет падение пары евро/доллар. Аналогичная ситуация будет и для роста. Чем дольше будет стоять цена на текущем уровне, тем выше вероятность укрепления евро.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0454, максимум – 1,0483, закрытие – 1,0466.

В 12:30 мск Великобритания опубликует данные по количеству одобренных ипотечных кредитов по данным BBA за ноябрь.

В 18:00 мск в США выйдут данные по изменению количества незавершенных продаж на рынке жилья за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик

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