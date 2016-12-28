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mfd.ruАналитикаКомментарии28 декабря 2016 г.Банк "Глобэкс": прогнозируем несущественное уве...
сегодня
10:19

Банк "Глобэкс": прогнозируем несущественное увеличение индекса ММВБ на открытии торгов

После рождественских праздников американские биржи открылись ростом. Инвесторам добавила позитива статистика по потребительскому доверию. Так, данный индекс вырос до 113,7 б.п. с 109,4 б.п. В этой связи мы ожидаем несущественного увеличения от индекса ММВБ на открытии торгов. После небольшого объема торгов в понедельник вчера торговая сессия прошла с двукратным увеличением объема. Сегодня количество инвесторов увеличится, объем операций возрастет. Рубль укрепляется на нефти, которая вчера вновь подорожала. Завтра будут опубликованы запасы сырой нефти в США, возможно, что они увеличатся из-за сокращения потребления топлива на фоне теплой погоды в США.

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