Открытие Брокер: Нефть вблизи годовых максимумов удерживает рубль от пессимизма

По итогам торгов 27 декабря индекс ММВБ вырос на 0,53% до 2189,43 пт., а РТС — на 0,99% до 1135,79 пт. Российский рынок смог показать рост на закрытии, хотя активность в течение дня была низкой (14,89 млрд оборот на основной секции ММВБ). Однако нефть подрастала, площадки в Европе и США торговались в плюсе, а надежды на будущее не ослабевали. Даже «ВТБ» (+2,08%) отчитался о росте прибыли в 15 раз до 45,5 млрд рублей в январе-ноябре. Группа «НМТП» (-0,31%) увеличила грузооборот в январе-ноябре на 5,3%. Между тем, в лидерах дня оказались: «ФСК ЕЭС» (+3,89%), «ТГК-1» (+2,79%), «Русгидро» (+2,67%), «Роснефть» (+2,41%), «Россети» (+2,39%), «НОВАТЭК» (+2,07%). Укрепление рубля также позитивно сказывается на долларовой переоценке финансовых потоков сектора электроэнергетики. На другом полюсе рынка: «Мечел» (-3,86%), ГМК «Норникель» (-3,0%; дивидендный разрыв), «Мегафон» (-1,36%), «Распадская» (-1,2%), «Аптеки 36,6» (-1,07%). Рынок пока не готов к продолжению снижения, тем более, что весомых аргументов для этого нет. На валютных торгах рубль продолжил укрепляться, подбираясь к важному уровню, где ЦБ РФ может начать реагировать. Пара доллар/рубль нацелилась на 60,5, а евро/рубль — преодолела 63,5. ЦБ активно использует инструменты управления ликвидностью, чтобы не допустить лишней волатильности. В частности, во вторник ЦБ и Казначейство предложили банкам до $4,5 млрд. Поэтому предположим, что до нового года, если ослабление рубля и состоится, то оно будет незначительным.

Американский рынок завершил день в плюсе. Статистика по США продолжает говорить о сильной экономике. Индекс потребительской уверенности Conference Board вырос в декабре до 113,7 при ожиданиях 109,0 и предыдущем значении 109,4. Индекс роста цен на жилье S&P/Case-Shiller по 20 крупнейшим городским образованиям США показал рост (без учёта сезонности) на 5,1% за год. Между тем, активность по бумагам S&P 500 была в половину ниже обычного. Основной рост сосредоточился в IT и потребительском секторах. Впрочем, энергетики также не отставали на фоне роста котировок. Среди IT-компаний были явные лидеры, как, например: Nvidia (+6,87%) и First Solar (+4,2%). Между тем, тревожность нарастает. «Индекс страха» вырос на 4,81% до 11,99 пт. В итоге, DJIA прибавил 0,06% до 19945,04 пт., а S&P 500 — 0,22% до 2268,88 пт.

Азиатские рынки преимущественно подрастали. Наиболее заметный рост демонстрировали сырьевые площадки, как, например, австралийский рынок (+1,0%) и Индонезия (+1,9%). Японский Nikkei 225 незначительно реагировал на йену в районе 117,6 за доллар. Промышленное производство в Японии выросло за ноябрь на 1,5% при ожиданиях 1,6%, а вот розничные продажи выросли на 1,7% при ожиданиях 0,9%. Китайский рынок, напротив, торговался в минусе. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3105,56 (-0,29%), Nikkei 225 —19410,96 (+0,04%).

Нефть накануне пыталась расти на сохраняющихся надеждах, что производители будут сокращать добычу. Между тем, Венесуэла заявила о том, что планирует сократить производство нефти на 95 тыс. бар. в сутки. Однако сомнения все ещё остаются, особенно они подпитываются новостями из РФ. «Газпром нефть» планирует увеличить добычу в 2017 году на 4,5% (-5%). Ожидания более активного повышения ставки ФРС в 2017 году продолжают давить на золото. Резервы SPDR Gold Trust сократились накануне на 1,2 тонн до 823,36 тонн. К 9:00 (мск) мартовский контракт Brent стоил $56,74 (-0,16%), WTI — $53,83 (-0,13%), золото торговалось на уровне $1143,4 (+0,40%), медь — $5560,08 (+0,26%), никель — $10215 (-1,87%), палладий — $676,9 (+0,46%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,15% до 102,87. К 9:00 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,048 (+0,2%), GBP/USD — $1,229 (+0,2%), USD/JPY — 117,55 (+0,12%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) — розничные продажи в еврозоне, в 18:00 (мск) — незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. В России ГМК «Норникель» закрывает реестр на получение дивидендов. Пройдут заседания советов директоров «Газпрома», «Мосэнерго» и «Ростелеком». Активность на рынке продолжит оставаться низкой, хотя это не мешает рынку показывать незначительный рост. Нефть торгуется вблизи годовых максимумов, что удерживает рубль и российские индексы от пессимизма. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%.

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