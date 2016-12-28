ИК Финам: Утром прогнозируется боковик по ММВБ и паре доллар/рубль

Перед началом сессии на Мосбирже, для российского рынка сложился неоднозначный внешний фон. Азия вновь торгуется разнонаправленно: китайский индекс CSI300 снижается на 0,41%, а японский Nikkei 225 прибавляет 0,05%. Промышленное производство в Японии, по предварительным данным, в ноябре выросло на 1,5% (ожидалось +1,6%). Розничные продажи в стране «восходящего солнца» в ноябре выросли на 1,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,05%.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 0,2%. Баррель Brent котируется вблизи $55,73, а Light теряет 0,09% до $53,85. Вчера ночью вышли нейтральные данные по запасам от API (нефть -1,5 млн барр, бензин +1 млн барр, дистилляты + 1 млн барр). Впрочем, некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающий плавное снижение индекс доллара.

По прогнозам, первую половину дня индекс ММВБ проведет в узком боковике вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вчера, по итогам вечерней сессии, фьючерс на соответствующий базовый актив прибавил 0,02%. При этом сильную макростатистику по России за последнее время могут нивелировать прогнозы ЦБ РФ о том, что расходы на конечное потребление домохозяйств в 4 квартале продолжат сокращаться и это не позволит экономике выйти из рецессии. На валютном рынке влияние плавного снижения цен на нефть нивелируется снижением индекса доллара. Прогнозируется боковик по паре доллар/рубль.

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