ИФК «Солид»: Аукционы по ОФЗ проявят степень интереса инвесторов к рублевым активам

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые на этой неделе выйдут с задержкой на один день из-за нерабочего дня в США в понедельник. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2190 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь попытаться подняться выше психологической отметки 2200 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли на фоне пониженной активности инвесторов. Немецкий фондовый индикатор DAX (+0.19%) возобновил подъем при оборотах торгов в три раза ниже среднемесячных благодаря повышению котировок акций промышленного гиганта Siemens (+0.5%), разработчика бизнес-приложений SAP (+0.4%) и химического концерна BASF (+0.3%). Сдержало повышение этого фондового индикатора снижение акций банка Deutsche Bank (-1.5%), который согласно предварительным договоренностям с Минюстом США должен выплатить штраф в размере $3,1 млрд и возместить убытки клиентам банка в США в объеме $4,1 млрд в связи с исками о манипуляции с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилищной недвижимостью. В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC вырос во вторник на 0.18%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции производителя продуктов питания Danone (+0.7%) и предоставляющей коммунальные услуги Veolia Environnement (+0.8%). Британский фондовый рынок был закрыт в связи c национальным праздником (Boxing day), по случаю которого торги на Лондонской фондовой бирже не проводились.

Фондовый рынок США во вторник прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones предпринял очередную неудачную попытку достичь психологической отметки в 20 000 пунктов, поднявшись в итоге дня на скромные 0.06%, а наибольшее положительное влияние на его повышение оказали акции Apple (+0.6%) и банка Goldman Sachs (+0.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.45% на фоне подъема котировок акций Nvidia (+6.9%), Tesla Motors(+2.9%) и Netflix (+2.2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.22%) также продемонстрировал позитивную динамику при оборотах торгов вдвое ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (+0.5%). Оптимизм американских инвесторов вчера поддержали вышедшие лучше ожиданий данные по индексу потребительского доверия Conference Board, достигшего 15-ти летнего максимума.

Рынок акций РФ во вторник вырос. Индекс ММВБ прибавил 0.53% в основном из-за повышения котировок акций Газпрома (+1%) и Новатэка (+2.1%). Обороты торгов акциями на Московской бирже вчера выросли почти на четверть, но остались на пониженном уровне в 2.5 раза меньше среднемесячных. Долларовый индекс РТС (+0.99%) во вторник вырос несколько сильнее на фоне укрепления позиций рубля, поддерживаемого повышением цен на нефть и ростом спроса на рубли из-за периода налоговых выплат. Сегодня пройдут выплаты налога на прибыль, которые оттянут с рынка примерно 200 млрд. рублей.

В ближайшей перспективе внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения западных фондовых индикаторов, цен на нефть, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа важных событий, способных оказать воздействие в целом на российский финансовый рынок, стоит выделить намеченные Минфином РФ на сегодня аукционы по ОФЗ на сумму 25 млрд руб., которые покажут насколько значительным остается интерес инвесторов к рублевым активам на фоне зафиксированного максимального за последние 5 недель оттока инвестиций с рынков Emerging Markets (EM).

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