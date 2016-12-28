ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Риски 2017 года

По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ продемонстрировал рост 0,53%. Основные события 2016 года рынком отыграны, поэтому сильные движения рынка маловероятны. Сейчас инвесторы пытаются предсказать в какую сторону двинутся нефтяные котировки в 2017 году и произойдет ли частичное снятие антироссийских санкций.

В последнем отчете STEO от Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США прогноз по ценам на 2017 год составляет 52 доллара за баррель для Brent и 51 доллар за баррель для WTI. По ожиданиям EIA, в первом полугодии цена на Brent и WTI составит 50 долларов за баррель для обоих сортов, но во втором полугодии ожидается рост цен до 55 долларов за баррель.

Однако есть несколько рисков, которые могут привести к обвалу нефтяных котировок.

Укрепление доллара, ожидаемое большинством аналитиков будет ограничивать спрос.

В Китае ужесточили ограничения на деятельность «чайников» (частных НПЗ), и к тому же хранилища в Китае заполнены. Кроме того, если начнутся торговые войны спрос на нефть из Поднебесной упадет. Торговые войны могут начаться, если США начнут вести политику торгового протекционизма, что поставит под угрозу оздоровление мировой экономики.

Бюджеты в нефтепроизводящих странах не смогут выдержать падения прибыли, ведь в большинстве стран бюджеты сильно пострадали от падения цен на нефть. Поэтому, страны ОПЕК могут довольно быстро отказаться от заключенных соглашений по ограничению добычи. Это особенно будет актуально в момент, когда нефтяные котировки перестанут расти. К примеру, на уровне 60 долларов.

Рост цен на нефть приведет к оживлению индустрии сланцевой нефти в США, которые будут пытаться увеличить экспорт на новые рынки.

В ноябре промышленный сектор Китая продемонстрировал самый высокий рост прибыли за три месяца (на 14,5% по сравнению с прошлым годом, до 774,6 млрд юаней, или 111 млрд долларов), сообщило Национальное статистической бюро КНР, что говорит в пользу улучшения экономической ситуации в Китае. Однако чиновники отметили, что рост показателей слишком сильно связан с ростом цен на нефтепродукты, железо и сталь.

Рост прибыли в промышленном секторе за первые 11 месяцев года составил 9,4% (против 8,6% с января по октябрь). Рост ВВП в Китае в этом году стабилизировался, составив 6,7% за первые три квартала. Однако корпоративные долги продолжают расти, увеличивая риски, а Китай собирается проводить структурные реформы.

Из новостей Европы... Проблемный итальянский банк Monte dei Paschi di Siena нуждается в большем количестве денег для спасения, чем ожидалось ранее, согласно подсчетам ЕЦБ. Это может усложнить спасение банка государством. По оценкам ЕЦБ, банку не хватает 8,8 млрд евро, сообщил Monte dei Paschi. Сам Monte dei Paschi поставил целью увеличение капитала на 5 млрд евро, что гораздо ниже оценок ЕЦБ. За прошедший месяц положение банка в плане уровня капитала сильно ухудшилось – очевидно, из-за массового снятия денег с депозитов клиентами банка. Monte dei Paschi теперь будет просить у ЕЦБ разъяснений касательно такой высокой оценки уровня недостаточности капитала.

Торговля акциями банка по-прежнему приостановлена по требованию итальянского регулятора. Monte dei Paschi – третий крупнейший банк в Италии. Банковские проблемы будут оставаться в 2017 году минами, на которые инвесторы могут наступить. В Германии и во Франции в следующем году выборы. Доля ВВП этих стран в ВВП Единой Европы составляет 60%. Без Германии и Франции решить проблемы банков Италии сложно, но элиты этих «локомотивов» Европы не заинтересованы их решать, чтобы не потерять поддержку избирателей.

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