ГК Forex Club: На золото появился спрос

Товарно-сырьевой рынок

Во вторник золото смогло резко вырасти на тонком рынке и пустом экономическом календаре. В моменте драгметалл добирался до отметки 1150,60 от минимума 1131,60, правда, пробить сильное сопротивление с первого раза не смог. Однако не все на этом потеряно. Всю неделю на рынке могут наблюдаться непредсказуемые движения, а учитывая внушительное падение золота на 14,5% за последние 3 месяца, не исключена масштабная фиксация прибыли с соответствующим ростом актива.

Кроме того, во вторник появились разговоры, что в росте драгметалла поучаствовали и центробанки Китая и Германии. Со стороны Пекина спрос наблюдается довольно стабильный уже давно, а вот Берлин удивил тем, что ускорил темпы возвращения золота «на родину». Почти половина золотовалютных резервов теперь находится в стране. Поговаривают, что Бундесбанк более агрессивно начал возвращать актив в связи с растущими на фоне кризиса сомнениями населения по поводу реальности существования золота вообще.

Стоит отметить, что текущие уровни действительно привлекательны для скупки драгметалла по привлекательной цене, поэтому не исключено, что центробанки всего мира начнут наращивать объемы спроса уже в ближайшее время. Если пробой отметки 1150 подтвердится, следующей целью станет уровень 1175.

Валютный рынок

Пара USD/JPY натолкнулась на довольно сильное сопротивление в районе 118.60. И до конца года у нее слишком мало шансов обновить максимумы и в связи с очень продолжительным ростом, и в связи с волной фиксации прибыли перед закрытием года, и в связи с экономическими данными.

Во вторник утром были опубликованы данные Банка Японии по инфляции. В ноябре рост составил 0,2% г/г, совпав с прогнозами, но снизившись от 0,3% в октябре. Однако все это касается прошлого. За ноябрь и декабрь иена потеряла почти 15% стоимости против доллара, что означает, что импортные товары резко взлетят в цене с временным лагом в 2-3 месяца. И это станет тем самым сигналом для Банка Японии, что можно менять курс монетарной политики. А когда пойдут намеки на ужесточение – тогда у иены будет лишь один путь – вверх.

Но до этого у нас есть еще один месяц падения японской валюты, а значит текущая коррекция по USD/JPY – хорошая точка входа покупками с ближайшей целью а районе 118,50.

USD/RUB в среду, пожалуй, переживет самый волнительный день на этой предновогодней неделе. Учитывая отсутствие интересных экономических отчетов, в центр внимания попадет отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах. Если показатель вырастет значительнее прогнозных значений, это может стать стимулом для резких распродаж Brent, а, значит, все же надавит на позиции рубля.

Кроме того, именно со среды мы ожидаем рост активности по фиксации прибыли в преддверии продолжительных новогодних праздников. Как показывают данные по фьючерсным позициям, число коротких позиций значительно превышает число длинных по паре USD/RUB. Это говорит о дисбалансе, который будет выправляться к концу года.

Таким образом, мы все еще ждем роста пары к отметке 61,70, которая откроет путь к 62,40.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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