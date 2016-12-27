Альпари: Евро/доллар торгуется в узком диапазоне

Британцы продолжают отдыхать, а европейские трейдеры вернулись на рынок после длинных рождественских выходных. На торгах в Европе единая валюта при поддержке кросс пары евро/фунт пыталась прорваться к 1,0460. На момент написания обзора попытка покупателей не увенчалась успехом. С уровня 1,0455 цена снизилась до 1,0446.

Толчок к укреплению евро придали котировки на золото. За семь часов оно подорожало на $19, до 1151,07. Никаких новостей за ростом цен не стояло. Спрос на золото мог повысить Китай, так как повышение в евро началось с азиатской сессии. Поскольку после всплеска волатильности курс XAU/USD снизился на $7, основные пары успокоились.

Курс фунт/доллар торгуется в минусе. Цена консолидируется на уровне 1,2265 в диапазоне 25 пунктов между 1,2260 – 1,2285.

Скоро на рынок после праздника вернутся американцы. Из статистики стоит обратить внимание на отчет по уровню потребительскому доверию в США. Спекулянты могут использовать его для раскачки рынка на низкой ликвидности. Также выйдут индексы деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда и в промышленном секторе от ФРБ Далласа.

На вечер по паре евро/доллар придерживаемся утреннего прогноза – откат к уровню 1,0450/55 и ослабление евро до 1,0417.

Владислав Антонов, аналитик

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