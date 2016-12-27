УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

С 16 по 23 декабря индекс ММВБ отступил от своих максимумов и скорректировался на 2,61% до 2 173,18 пунктов после внушительного предновогоднего ралли, которое можно было наблюдать с момента, как Трамп был избран в начале ноября на должность президента США. В целом российский рынок двигался в унисон с мировыми площадками: активность торгов в период празднования католического Рождества, а, следовательно, закрытия всех ключевых западных бирж, и накануне Нового года традиционно низкая. В последнюю торговую неделю значительно снизились объемы торгов, но волатильность сохраняется – рынок движется в диапазоне 2175-2185 пунктов. За последние пару месяцев российский индекс широкого рынка прибавил более 10%.

Иностранные инвесторы поменяли свое отношение к российскому рынку за последние два месяца, в итоге отечественные активы сейчас торгуются с мультипликатором P/E – 10, что примерно соответствует состоянию рынка в 2007 г. На наш взгляд, в следующем году иностранцы продолжат скупать российские акции и облигации, особенно, если сбудутся надежды на отмену санкций. Однако потенциал у российского рынка после бурного роста в конце 2016 г. остается небольшой при сохранении текущей ситуации с ценами на нефть и др. экономических и политических факторов.

Нефть марки Brent подешевела на 0,45% до $55 за баррель, оставаясь на психологически комфортных уровнях. Ралли в нефти на фоне новостей о сокращении добычи со стороны ОПЕК достигло своего локального пика, и инвесторы начинают задумываться о том, что мир вне нефтяного картеля и ряда стран продолжает активно наращивать свою активность, что может свести на нет эффект от действий ОПЕК. В частности, в США число нефтяных буровых установок выросло еще на 13 единиц (+2,5%). Также давление на нефтяные цены оказывает и чисто технический фактор: фиксация инвесторами прибыли после значительного роста ранее, особенно с учетом грядущих праздников и низкой активности торгов. На наш взгляд, в 2017 г. нефть будет торговаться в диапазоне $50-60 за баррель при условии соблюдений договоренностей о сокращении добычи, достигнутых в конце 2016 г. На этом фоне курс рубля, вероятно, будет относительно стабильным. Сейчас нет серьезных оснований как для ослабления российской валюты (нет оттока капитала, а нефть держится на уровне вблизи $50), так и для ее укрепления. Со второй половины года возможно небольшое укрепление с уровня 60-63 руб./$ до 58-60 руб./$ к концу следующего года.

Поскольку риски девальвации рубля в 2017 г. довольно невысокие, мы рекомендуем сместить фокус в пользу рублевых активов. Консервативным инвесторам имеет смысл выбрать фонды рублевых облигаций, целевая доходность которых в 2017 г. составляет 8-9%. Фонды акций широкого рынка могут принести до 10-15%. При восстановлении потребительского спроса лучше рынка будут смотреться акции компаний потребсектора, банков, и инфраструктурных компаний, хуже рынка – бумаги нефтегазового и металлургического сектора.

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