АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС умеренно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Непродолжительные утренние покупки в российских акциях пока не получили более масштабного продолжения. В целом же сегодняшнее движение индексов ММВБ и РТС укладывается в рамки внутридневного "боковика" на позитивной территории. Этому способствует умеренно-благоприятный внешний фон. Что же касается российского рынка акций, то на нем начинает вступать в силу предновогоднее затишье.

К 15.30 мск индекс ММВБ повысился на 0.31%. Индекс РТС прибавил 0.66%.

Мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) торгуются в состоянии паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного внутридневного прироста индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стал дивидендный разрыв в бумагах ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.96%). Промежуточные дивиденды по этим акциям за 9 месяцев 2016 г. составят 444.25 руб., что составляет порядка 4.4% от цены их вчерашнего закрытия.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -2.04%), Мечел-ап (MTLRP RM, -0.83%) достаточно сдержанно корректируются к своему вчерашнему масштабному приросту. Поводом для недавней активизации покупок в них послужило сообщение эмитента о подписании соглашений по поводу продления срока погашения по действующим кредитным линиям с Группой ВТБ. Инвесторы и спекулянты надеются, что компания "Мечел" сумеет обслуживать свои долговые обязательства после их успешной реструктуризации.

Заметно слабее рынка также торгуются бумаги Магнит (MGNТ RM, -0.43%), Аэрофлот (AFLT RM, -0.92%), Северсталь (CHMF RM, -1.18%), МТС (MTSS RM, -0.70%), Мегафон (MFON RM, -0.73%).

Акции ВТБ (VTBR RM, +1.12%) пользуются умеренным спросом на фоне публикации неоднозначных консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль группы ВТБ по итогам ноября сократилась на 31.2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тем не менее, чистая прибыль группы за 11 месяцев увеличилась более чем в 15 раз., до уровня 45.5 млрд руб. По итогам 2016 года она может "перевалить" за 50 млрд руб. Между тем, в рамках принятой недавно стратегии развития планируется увеличение прибыли группы ВТБ до более чем 200 млрд руб. по итогам 2019 года.

Заметным приростом также выделились ликвидные представители сектора электроэнергетики: Русгидро (HYDR RM, +2.56%), Россети-ао (RSTI RM, +2.04%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.61%), Юнипро (UPRO RM, +1.12%). По-видимому, мы наблюдаем в этих бумагах среднесрочные покупки, рассчитанные на увеличение годовых дивидендных выплат, связанное с общеотраслевой тенденцией к улучшению финансовых показателей.

Отметим также заметное повышение стоимости акций девелоперской группы ОПИН (OPIN RM, +4.32%). Они пользуются спросом на фоне новости о смене контролирующего акционера. Группа «Онэксим» сообщила о завершении сделки по продаже 90.99% компании ОПИН структурам Романа Авдеева.

В настоящее время индекс ММВБ сумел обновить свой внутридневной максимум, ненадолго превысив отметку 2185 п. Таким образом, краткосрочная техническая картина на российском рынке складывается в пользу "быков". Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. В целом мы ожидаем закрытия индекса ММВБ вблизи текущего уровня, или несколько выше, с приростом в пределах 1% по итогам дня.

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