Открытие Брокер: Усилия ЦБ РФ направлены на погашение возможной волатильности рубля

К 15:10 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,25% до 2183,39 пт., а РТС — 0,56% до 1130,97 пт. К середине дня российский рынок торговался с низкой волатильностью на низких объёмах. Праздничная неделя в Европе и США, а также предпраздничная в России снижают активность участников рынка. В лидирующей группе наиболее заметно присутствие представителей энергетики: «ФСК ЕЭС» (+2,88%), «Русгидро» (+2,4%), «ТГК-1» (+2,07%), «Россети» (+1,97%), «Соллерс» (+1,47%), «НОВАТЭК» (+1,26%). «ВТБ» (+0,86%) раскрыл результаты за 11 месяцев года. Прибыль выросла в 15 раз до 45,5 млрд рублей. Впрочем, подобный результат не должен сильно удивлять, так как в прошлом году банк вынужден был делать значительные отчисления на резервы. Группа «НМТП» (+0,31%) увеличила грузооборот за 11 месяцев года на 5,3%. Главными аутсайдерами дня стали акции ГМК «Норникель» (-2,97%), которые торгуются без дивидендов. В аутсайдерах также оказались угольщики и прочие экспортёры: «Мечел» (-2,11%), «Акрон» (-1,26%), «Северсталь» (-1,14%), «Аэрофлот» (-0,92%), МТС (-0,72%). В целом, активность на рынке замирает, и до нового года ждать сильных движений сложно. Поэтому торги, в основном, пройдут в режиме консолидации.

Рубль вновь пытался укрепляться на достаточно дорогой нефти и отсутствии негатива. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3355 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,35%, недельная — снизилась до 10,40%, а месячная — подросла до 10,49%. Частично спрос на валюту погашается аукционами РЕПО ЦБ РФ, а также предложением Казначейства РФ, общий объем которых составляет $4,5 млрд. Похоже, что и валютный рынок не хочет резких изменений направления до нового года, хотя на ситуацию может повлиять срочный рынок, где перед праздниками повышается ГО. К 15:10 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,29% до 60,812, EUR/RUB — на 0,38% до 63,527.

Торги в Европе также не отличаются активностью, тем более, что Лондон продолжает отдыхать. Основные события дня произошли в Азии, где Китай сообщил о значительном росте прибыли промышленных предприятий на 14,5% в ноябре, а вот в Японии дефляция длится уже девятый месяц подряд, и в ноябре оказалась сильнее ожиданий. К 15:10 (мск) DAX составил 11464,4 (+0,13%), CAC40 — 4847,69 (+0,17%).

Нефть Brent стабилизировалась в районе $55 на ожиданиях старта реализации соглашения по сокращению добычи. Однако большинство участников рынка всё же сходятся на том, что котировки ближе к среднесрочным максимумам, чем к минимумам. Остаются вопросы о том, как OPEC и сторонние производители будут реализовывать свои обязательства. К тому же, Ливия и Нигерия, которые исключены из соглашения, отчитываются о наращивании производства. В Ливии добыча выросла до 622 тыс. бар. в сутки. Остаётся также неясной российская позиция, если учесть заявления замминистра К. Молодцова о планах увеличения экспорта в I квартале и на весь следующий год, хотя планы эти куда более скромные, чем 5% роста в текущем году. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,95 (+0,09%), WTI — $53,25 (+0,43%), золото торговалось на уровне $1143,8 (+0,90%), медь — $5453,15 (-0,22%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал немногим более чем на 0,1% до 103,07. NZD и AUD укреплялись в пределах 0,1% относительно доллара США. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,045 (-0,04%), GBP/USD — $1,224 (-0,32%), USD/JPY — 117,3 (+0,19%).

Вечером в США выйдут индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller — в 17:00 (мск), затем в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Conference Board, а также индексы деловой активности в Ричмонде и Далласе. До начала следующего года существенных изменений на рынке не ожидается. Активность будет оставаться крайне низкой. ЦБ РФ также предпринимает усилия, чтобы погасить возможную волатильность рубля, что снижает вероятность существенных движений до закрытия года. Фьючерс на S&P 500 (+0,1%).

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